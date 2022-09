“I ka vënë gozhda karriges, nuk lëviz. Derisa të vdesë, Edi do jetë”, qytetarët flasin për politikën

10:33 21/09/2022

Në “Vox Pop”, rubrika nga “Aldo Morning Show” në Tv Klan, qytetarët shprehën mendimin e tyre për përfshirjen e të rinjve në politikë. Mendimet variojnë nga përtacia e të rinjve e deri te pamundësia për ta bërë pasi nuk i lënë “ujqërit e vjetër”.

Qytetari 1:Raca shqiptare ka qenë që në kohët ilire e sot, një racë jo e qëndrueshme. Është racë e cila grindet për gjëra të kota dhe atdheun, shoqërinë nuk e ka pasur kurrë si problem themelor, siç e ka Evropa. Për këtë arsye, pastaj kushtet politike të Shqipërisë, të sistemit komunist dhe këto që erdhën, u përzienë e u bënë një mishmash që kushdo, mosha jote do pare, do çupa e mos me u përfshi fare.

Një i ri thotë se në politikë servilizmi është kriter.

Qytetari 2: Një që përfshihet në politikë duhet të jetë lëpirës, t’i shkojë nga pas, duhet të serviloset. Shumica e të rinjve sot kanë marrë një edukatë familjare që nuk duan ta marrin diçka duke u lëpirë, duke u servilosur, por kjo varet nga edukata familjare që merr.

Reinaldo Bregu: Po ti mendon se të gjithë lëpirësa janë në politikë?

Qytetari 2: Po.

Qytetari 3: Rinia në politikë nuk angazhohet se nuk e lënë këta të tjerët, e kanë marrë ujqërit e vjetër, ça të themi ne tani? Ata thonë “ç’na duhet ne tani, të shikojmë hallin tonë, të marrim ndonjë lek e të hamë ndonjë kothere bukë” dhe ikin ata, shikojnë hallin se s’të lë ujku i vjetër.

Një qytetare thotë se të rinjtë janë dembelë dhe preferojnë të jenë pasivë duke qëndruar lokaleve.

Qytetarja 4: Duan të rrinë te lokali dhe duan tani, “të na japin 100 mijë Lekë” thonë ata studentët që të bëjmë shkollën. Po shkollën po e bën për veten tate. “Jam me qera” thotë. Pse me qera, shko në konvikt, mos rri në lokal se kur shkojnë jashtë shtetit, ata punojnë atje dhe bëjnë dhe shkollën, kurse këtu duan të rrinë në lokal e të bëjnë shkollën dhe t’i japë shteti 100 Euro.

Dy qytetare ndajnë mendimin e njëjtë se të rinjtë kanë humbur shpresën dhe gjejnë më të thjeshtë rrugën e largimit, por ndahen në këndvështrimin e tyre për zgjidhjen e situatës.

Qytetarja 5: Nuk e lënë pushtetin ata. Ata s’i lënë të ecin përpara fare. E çdo bëjë fëmija këtu? I ka vënë gozhda karriges, karrigia nuk lëviz. Edi e ka vënë, derisa të vdesë Edi do jetë. Kur t’i vijë nga Zoti Edit.

Qytetarja 6: Unë s’mendoj ashtu. Do ikë, do ngrihet rinia. Do ikë, të vijnë më të mirët, më të rinjtë, ta ndryshojnë./tvklan.al