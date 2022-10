“I kam rregulluar marrëdhëniet më Putin”

15:50 19/10/2022

Berlusconi trazon politikën në Itali

Nuk kanë fund telashet për Silvio Berluskonin, por këtë herë ato kanë të bëjnë me miqësinë e tij me Vladimir Putinin, armiku numër 1 i momentit i Perëndimit prej sulmit të jashtëligjshëm në Ukrainë. Agjencia italiane e lajmeve La Presse publikoi një regjistrim audio të ish-kryeministrit, i cili në një mbledhjeje të javës së kaluar me deputetë të partisë së tij Forca Italia shprehet se i ka përmirësuar marrëdhëniet me shefin e Kremlinit.

“Ministrat rusë më kanë thënë në shumë raste se ne jemi në luftë me ta, pasi furnizojmë me armë Ukrainën. Unë personalisht nuk shpreh dot mendimin tim pasi po doli në media do ishte katastrofë, por jam shumë i shqetësuar. Kam rivendosur disi marrëdhëniet me presidentin Putin”.

Për përmirësimin e marrëdhënieve, Berluskoni që mbushi 86-vjeç më 29 Shtator pranon se ka shkëmbyer edhe dhurata me Putinin.

“Putin për ditëlindje më dërgoi 20 shishe vodka dhe një letër të ëmbël. Iu përgjigja me shishe Lambrusco dhe me një tjetër letër po aq të ëmbël. Unë isha shpallur i pari mes 5 miqve të tij të vërtetë”.

Veç furtunës së kritikave ndaj tij, ky regjistrim mund të rrezikojëformimin e qeverisë së re të qendrës së djathë, pasi nacionalistët e Xhorxha Melonit kanë dënuar luftën ruse në Ukrainë dhe janë mbështetës të flaktë të armatosjes së ushtrisë ukrainase me armë perëndimore.

