“I kam sjellë falas koreografitë e mia”, Angelin Prejlocaj nga Parisi jep shfaqjen e veçantë në Tiranë

18:50 01/11/2022

Festivali “International Contemporary Dance Festival in Albania” është një event i veçantë i mbajtur në Tiranë i cili ngriti siparin më 28 Tetor dhe do të vazhdojë deri më 4 Nëntor në Teatrin Kombetar të Operas dheBaletit. Ky festival ka bërë bashkë emrat më të mirë të baletit shqiptar, që jetojnë në Shqipëri, por edhe jashtë vendit emra si Blenard Azizaj, Gentian Doda, Eno Peçi dhe me pjesëmarrjen e veçantë të koreografit me origjinë shqiptare por i rritur në Francë, Angelin Prelocaj.

Pikërisht për këtë festival u diskutua këtë të martë në emisionin “Rudina”, në Tv Klan. Nata e parë e këtij festivali startoi me koreografinë e magjishme “Winterreise” nga koreograf i njohur me origjinë shqiptare Angelin Prejlocaj,i cili është edhe drejtori artistik i këtij festivali. Ai me trupën e tij të baletit të ardhur enkas nga Parisi për këtë festival dhuruan dy netë fantasike në TKOB. Prejlocaj është shprehur për kamerat e emisionit se është shumë i lumtur që ka ardhur në Tiranës dhe se ai zgjedh t’i sjellë falas koreografitë e tij në Shqipëri pasi këtë e shikon si një formë kontributi për vendin që ai do kaq shumë.

Angelin Prejlocaj: Jam shumë i gëzuar që jam këtu në Tiranë, për t’ju parë dhe për të ndejtur pak me ju. Jam shumë i lumtur dhe i entuziazmuar që jam këtu. Sa herë që vij në Tiranë është një kënaqësi shumë e madhe sidomos si koreograf. Pritshmëria më madhe është që nga takimi jonë me publikun është që të kemi një komunikim të ndier dhe me ta të ndajmë kërcimin që duam. Është një shkëmbim i vazhdueshëm mes artistëve. Artistët e diasporës që jetojnë jashtë dhe artistët që jetojnë në Shqipëri, kanë një lidhje shumë të fortë mes tyre. Për mua personalisht lidhja me Shqipërinë është shumë e fortë ndaj i kam sjellë vazhdimisht koreografitë e mia falas në Tiranë, sepse kjo është mënyra ime e kontributit për vendin që dua, që i përket familjes sime. Në këtë mënyrë mund të jap diçka nga vetja. E shikoj që ka diçka te unë që ka diçka te unë që është rrënjosur nga Shqipëria dhe që e ndiej në spektaklet e mia, por ka gjithashtu një anë franceze brenda meje shumë Dekarteziane thuajse matematikore. Këto të dyja shkrihen në shpirtin tim dhe dalin në pah në shfaqjet e mia./tvklan.al