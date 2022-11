“I ke trembur ata të ministrisë”, Rama i përgjigjet kërkesës së amerikanit në Tropojë

10:52 04/11/2022

Në një takim me fermerët në Tropojë, Edi Rama ka dëgjuar dhe një biznesmen nga Amerika i cili shprehet i gatshëm për të bashkëpunuar në Shqipëri, ku synon që përmes disa bimëve këtu të nxjerrë produkte për baterinë dhe të ndihmojnë botën.

Biznesmeni amerikan: Kemi ardhur për të parë mënyrën se si mund të bashkëpunojmë dhe për të parë mënyrën se si mund të ndërtojmë përmes bashkëpunimit dhe me disa mendje të ndritura prej të cilave dhe Universiteti Bujqësor, për të mundur që përmes disa bimëve që janë këtu të mund të nxjerrim produkte për bateritë dhe me këtë mënyrë të ndihmojmë dhe botën.

Edi Rama: Unë do merrem seriozisht me këtë që ju thatë sot, vetëm kam përshtypjen që i keni trembur ata të ministrisë duke i thënë që Tropoja do bëhet qendra e botës. Këtu do jetë problemi dhe që Shqipëria do shpëtojë botën. Ta fillojmë nga vetja në kuptimin që të shpëtojmë Tropojën, pastaj të shpëtojmë Shqipërinë, pastaj po bëmë gjë për botën, e bëjmë dhe atë. Duke filluar nga shpëtimi i botës do ngelemi vetë keq. Kështu që unë do merresh seriozisht që sot me këtë punë. Do flas me ata në ministri, ata janë njerëz seriozë përgjithësisht, por kam përshtypjen që janë trembur nga kjo, që i ke dhënë ngarkesë të madhe, duke i thënë hajde se do shpëtojmë botën dhe janë tërhequr, (qesh), do e shohim konkretisht si mund të shpëtojmë Tropojën dhe Shqipërinë dhe për botën pastaj flasim prapë. /tvklan.al