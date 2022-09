I kërkon ndjesë Bullgarisë, Berisha: Rama po bën gjithçka që të pengojë negociatat

13:33 01/09/2022

Gjatë fjalës së tij me mbledhjen e Kryesisë së PD, Sali Berisha ka akuzuar Edi Ramën se po bën gjithçka për të bllokuar negociatat me Bashkimin Europian. Ai tha se pengesa nga Bullgaria është një mashtrim, ndërsa kërkoi ndjesë ndaj qeverisë bullgare pasi e cilësoi një vend mik dhe aleat. Më tej, Berisha shtoi se të gjitha këto ngjarje janë të favorshme për PD pasi do të bëhet gjithçka për të mbrojtur interesat e qytetarëve, duke nisur me një protestë.

Sali Berisha: Vetë Edi Rama po bën gjithçka të bllokojë hapjen e negociatave me Bashkimin Europian. Sulmi dhe lufta e ftohtë që i kanë shpallur Sofjes, një vend mik Bullgaria, një vend anëtar i NATO-s, anëtar i BE, dhe e sulmon brutalisht. Ju jeni të rinj, Edi Paloka edhe mund ta mbajë mend. Në Tiranë ka qenë një personazh që quhet Saçi. Saçi kalonte rrugëve, unë ju garantoj që Saçi do përfaqësonte shumë herë më me dinjitet Shqipërinë në çdo samit më shumë se sa Edi Rama, i cili nuk i lë, nuk njeh urdhër që bie në kundërshtim me interesat tona pa zbatuar. Si mund të mashtrosh 8 vite, na pengoi Bullgaria?

Unë duke i kërkuar edhe njëherë ndjesë qeverisë bullgare, i bëj thirrje ta hedhë në gjyq për shpifje se ky është një shpifës kontinental, por thirrja ime për ta është më miqësore, të kërkojnë testin e drogës sepse vetëm një njeri që humbet çdo arsye nga shkaqe politike apo shkaqe narkotike, mund t’i lejojë vetes të ndërmarrë një sulm ndaj një vendi mik dhe aleat, me një marrëdhënie të shkëlqyer midis kombeve dhe vendeve, siç bën ai.

Të gjitha këto janë zhvillime që rrisin shumë ndaj PD dhe ne jemi në një moment shumë të veçantë sepse kjo është pritshmëria e shqiptarëve. Qytetarëve shqiptarëve u është dukur muaji Gusht më i gjati i 5 viteve të fundit të paktën sepse presin lëvizjen popullore për t’i dhënë përgjigje, presin Frontin për Shpëtimin e Shqipërisë dhe ne jemi të vendosur të bëjmë gjithçka për t’u dalë zot e për të mbrojtur interesat e qytetarëve shqiptarë. Protestë e gjatë dhe e qëndrueshme, shkatërrimtare për këtë regjim, është jetike dhe vendimtare për të ecur në rrugën e demokracisë./tvklan.al