I kishte ‘kyçur’ në zemër prej 31 vitesh, Bilali përlot Bukurien me fjalët e dashurisë

17:30 14/01/2024

Kupidi i dashurisë së “Ka Një Mesazh Për Ty” i ka dorëzuar 5 pergamena Bukuries. Ajo i hapi të gjitha duke zbuluar fjalë të çuditshme që më pas i dëgjoi të shqiptuara, por pa kuptuar asgjë. E zhgënjyer, ajo mendon se nuk ka asnjë surprizë për të në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Në të vërtetë, në anën tjetër të ekranit ndodhet bashkëshorti i saj i 31 viteve, Bilali që ka ardhur fshehurazi nga Mançesteri vetëm për t’i thënë disa fjalë shumë të thjeshta, por që nuk i ka shqiptuar kurrë deri më tani.

Bilal: Bukurie, të kam thirrur sot këtu në këtë studio të bukur të cilën ti besoj që je dëshmitare vetë, e historisë tonë prej 31 vitesh. Nuk ka ditë që ti kur çohesh në mëngjes, kur shkon në darkë të flesh apo kudo që je nuk ma thua shprehjen më të bukur që ekziston në botë “i love you”, por ti e di se unë asnjëherë…

Bukurie: Smë ke thënë…

Bilal: Asnjëherë nuk kam mundur që ta them këtë gjë. Pak nga, e di ti mentaliteti, pak nga tradita, pak nga, por të kam thirrur sot pra këtu që ta them plot zemër e me plot gojë që t’i shlyej këto gjynahet e këtyre 31 viteve e jo vetëm sot por për çdo ditë sado gjatë ta kemi jetën bashkë të jetë shprehja e përditshme, “i love you too”.

Bukurie: Thank you so much. Shumë faleminderit, e pres, e kam pritur çdo ditë, e shpërbleve, faleminderit shumë. Të dua me gjithë zemër.

Ardit Gjebrea: Bukurie, më preke duke thënë “e kam pritur çdo ditë të ma thuash këtë fjalë”.

Bukurie: E kam pritur shumë.

Ardit Gjebrea: Sa e rëndësishme ka qenë për ty ta dëgjosh këtë fjalë nga Bilali?

Bukurie: Për mua është shumë e rëndësishme por… nuk është se ky nuk më ka dashur mua, por ka qenë shumë serioz për të më thënë “i love you” se unë ia them përditë.

Ardit Gjebrea: Ti ia ke thënë përditë “i love you”.

Bukurie: Dhe i thosha pse nuk më thua edhe ti mua mbrapa? Kisha qejf të ma thoshte, se e dija që më do dhe e dua, e di mirë se kemi 31 vite bashkë, më falni, por s’po mundem pa qarë.

Ardit Gjebrea: Po tani që e dëgjove?

Bukurie: S’ka mos të më thojë më tani, më tha boll.

Moderatori Ardit Gjebrea bën me dijeni Bukurien se në fakt në 5 pergamenat ndodhej fjala “Të dua” në 5 gjuhë të ndryshme të botës dhe zëri i modifikuar që i shqiptoi ishte Bilali. Ky i fundit plotëson edhe dëshirën e Gjebreas që ta deklarojë dashurinë edhe në shqip, duke e mbyllur me “të dua”./tvklan.al