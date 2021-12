I mbuluar në tatuazhe, pa hundë dhe gisht, ndryshimet ekstreme të “njeriut djall”

Shpërndaje







15:58 25/12/2021

Një artist tatuazhesh i fiksuar me modifikimin e trupit të tij e ka kthyer veten në një “njeri demon” me një mori procedurash e tatuazhesh. Braziliani 44-vjeçar Michel Faro Praddo ka 25 vite që punon me tatuazhet dhe ka ndryshuar edhe trupin e tij.

Tatuazhet janë vetëm maja e ajsbergut, pasi ai ka vendosur çataj argjendi në nofulla, katër brirë në secilën anë të kokës dhe impiante nën lëkurë. Për të ngritur në një nivel tjetër transformimin e tij, Michel është bërë një nga tre njerëzit në botë që ka hequr majën e hundës.

Modifikimi i tij më ekstrem është heqja e njërit gisht, përkatësisht atij të unazës në anën e majtë të dorës. Ky i fundit u frymëzua nga “Alieni i Zi”, Anthony Loffredo, një yll francez që i është nënshtruar këtij transformimi për t’u dukur sa më jashtëtokësor, po ai vetë ka hequr dy gishta. Portreti i francezit zë një vend të madh në këmbën e Praddo.

Gruaja e tij është ajo që kryen edhe tatuazhet mbi të pasi është gjithashtu një artiste e këtij zanati. Ata janë bashkë prej 10 vitesh, në të cilat ajo ka mundur të mbulojë 85% të trupit të burrit të saj me tatuazhe, përfshirë edhe kokërdhokët e syve. Pas më shumë se 60 procedurash, Praddo synon të fitojë çmimin Guiness për njeriun më të ndryshuar në botë./tvklan.al