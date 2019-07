I merr 11 mijë Euro emigrantit, avokati: Nuk rri unë për të të sqaruar ty

Pak ditë më parë emisioni “Stop” transmetoi denoncimin ndaj “Studio Ligjore Çunaj” në Vlorë. Një denoncuese anonime tregoi se ka një problem me avokaten Luljeta Çunaj.

Për njohjen e rastit të saj avokatja kërkoi 500 Euro, pastaj me premtimin se këtë çështje do ta zgjidhte kërkoi 8 mijë Euro. Pas dy javësh kërkoi edhe 6 mije Euro të tjera, domethënë 14 mijë Euro në total. Këto para iu dhanë në mirëbesim, me premtimin se do të ktheheshin nëse humbiste gjyqin.

3 muaj më pas denoncuesja zbuloi në internet se kishte humbur gjyqin, por avokatja nuk e kishte njoftuar. Zonjës iu premtuan paratë mbrapsht më 28 Qershor 2019, por iu kthyen vetëm 3 mijë Euro pa i sqaruar këta të fundit dhe pa bërë asnjë llogaritje.

Emisioni “Stop” komunikoi me vetë personin që ka bërë marrëveshjen me këtë studio ligjore, Pirro Zbogon, i cili nuk ndodhej më parë në Shqipëri dhe përfaqësohej nga familjarja e tij.

“Vajtëm në zyrë dhe i thamë çfarë të takon për punën që keni bërë dhe çfarë na takon ne që të marrim paratë. Luftar Çunaj më tha që puna i bënte 11 mijë Euro dhe juve ju takojnë t’ju kthejmë 3 mijë Euro”, rrëfeu denoncuesi.

Ai u përball me avokatët Çunaj, të cilët i mohuan të drejtën e informimit në lidhje me llogaritjen e parave.

Avokati Luftar Çunaj: Dokumentacionin e ke këtu! Në llogarinë tonë, del 3 mijë euro për të marrë.

Qytetari: Do m’i sqarosh pak, çfarë ke bërë?

Avokati Luftar Çunaj: More të lutem! Nuk rri unë për të të sqaruar ty tashi! Kjo është dosja ime.

Qytetari: Një nga një ore, cfarë pune ke bërë?

Avokati Luftar Çunaj: Nuk bëj debat fare me ty, kam këtë (Pirro Zbogon) të lutem!

Qytetari: Më trego punën!

Avokati Luftar Çunaj: Mos e zgjat fare!

Qytetari: Po çfarë ke bërë, more zotëri? Ma trego! Për çfarë jemi këtu neve? Llogaritë I bëke ti, si do ti?

Avokati Luftar Çunaj: Po e bëj unë, se unë e kam bërë punën.

Qytetari: Po çfarë pune ke bërë more?

Avokatja Luljeta Çunaj: Po tërhiqesh ti nga puna.

Qytetari: Më thuaj ti çfarë ke bërë, more vëlla?

Avokatja Luljeta Çunaj: Ule zërin ore, mos bërtit!

Avokati Luftar Çunaj: Ke ankesë? Shko ankohu tek “Dhoma e Avokatisë”.

Pirro Zbogo u shpreh se nuk e pranon këtë shumë qesharake dhe për ta çuar çështjen deri në fund iu drejtua Krimit Ekonomik./tvklan.al