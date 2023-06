I mori 60 milionë Lekë burrit: Ai me mua s’piqet më!

19:00 04/06/2023

Deri në këtë pikë të “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan situata mes dy bashkëshortëve vijon të jetë e nxehtë dhe e paqartë. Kuptohet vetëm se bëhet fjalë për një shtëpi dhe një shumë parash, por ende pa detaje të hollësishme. Bujari nis të thotë se paratë i kishte mbledhur me shumë punë e mund, ndërsa Bajamja duhej të kujdesej për shtëpinë e familjen.

Bajame: Zonja Eni në vitin 2007, me përgjegjësinë e këtij dhe timen, i kemi mbledhur ato lekë dhe kemi ikur në Angli që atëherë çuni i vogël ka qenë 10 vjeç…

Bujar: Unë lekët i kisha ruajtur prej përgjegjësisë! Është detyrim familjar që burri të mbledhë lekët dhe të mbajë fëmijët, t’i rrisë fëmijët, t’i ushqejë! Me traditë shqiptare burri është kalë dhe gruaja është ekonomia!

Eni Çobani: Ta lëmë të dëgjohet dhe Bajamja!

Bajame: Ore të kam duruar 45 vjet o pijanec!

Bujar: Gruaja rrit fëmijët, burri punon!

Bajame: Ka pas pirë zonja Eni, më ka pas shkatërruar, të gjitha gjërat m’i ka bërë!

Eni Çobani: Po mirë mos i thuaj pijanec. S’është momenti për t’i thënë pijanec!

Bajame: Pijanec e kaluar pijanecit është ai!

Bujar: Lëre pas, pas, pas! Iku tani jeta! 32 vjeç kam ikur në Greqi!

Eni Çobani: Bajame, e ke acaruar shumë!

Bajame: Ai me mua s’piqet më!

Bajamja sqaron se ka qenë ajo që ka marrë një shumë prej 60 milionë Lekësh të vjetra dhe është kthyer në Shqipëri për të blerë një shtëpi në Durrës. Ajo thotë se Bujari dhe familjarët e tij ndodheshin në dijeni të kësaj lëvizjeje. Gjithsesi, Bujari i acaruar dhe në gjendjen e tij të vështirë shëndetësore, nis të ngrejë zërin sërish dhe i kërkon dokumentet.

Bujar: Dëgjo këtu! Unë e di si e bëj shtëpinë, pallatin, aeroplanin! Do marr këtë, do ta paguaj, do iki! Si i more ato 60 milionë ti? Që thua ti për mua? Ku janë dokumentat? Po dalin lloj-lloj rrugaçi!/tvklan.al