I moshuari i zhdukur, Stop merr dëshminë e të riut që e shoqëroi deri në Lushnje

20:59 30/06/2022

Në 19 Maj, emisioni Stop në Tv Klan transmetoi rastin e të moshuarit Xhavit Muça, i cili rezultonte i humbur prej një muaji. E bija tregoi se 81-vjeçari vuan nga skleroza e lehtë. Ai ishte mashtruar nga disa persona, të cilët i thanë, se do t’i gjenin një njeri që të jetonte me të dhe i morën një shumë parash.

Vajza, që jetonte jashtë, u kthye e bëri denoncim pasi nuk kishte komunikuar me të atin. Vajza mësoi se babai i saj kishte filluar të shoqërohej me një 30-vjeçar të quajtur Erlind Tuci dhe kishin shkuar në Lushnje në një shtëpi, ku ishin kapur në tentativë vjedhjeje. Për pasojë të dy ishin lënë në komisariat për 48 orë e më pas në detyrim paraqitje. Nga ai moment i moshuari u zhduk.

Emisioni “Stop” mundi të gjejë 30-vjeçarin Erlind Tuci, i cili pretendon se Xhavit Muca e ka kapur tek “Ushtari i Panjohur” në Tiranë dhe i ka thënë që të shkonte me të në Lushnje për të marrë disa lekë. Duke tentuar të hyjnë në një shtëpi në Lushnje, i ka kapur policia.

“E kam takuar rastësisht në Tiranë Xhavitin edhe rrinte duke ndaluar njerëzit dhe thoshte a po vini për Lushnje se kam prona. E kam takuar te “Ushtari i Panjohur”. I thanë njerëzit jo nuk vijmë. Më ndaloi mua. I thashë po. A po vjen deri në Lushnje me mua se kam ca prona për të marrë dhe vijmë në Tiranë? Mirë i thashë unë. Shkuam te shtëpia 2 minuta kemi qëndruar, mori lekët ai, pyetëm taksinë sa bën, 60 mijë Lekë. Te çanta kishte pinca, kishte çelësa, shumë vegla. I ra Xhaviti me pinca derës, kur më vonë na doli burri i huaj me lopatë, tha çfarë bëni këtu. Erdhi policia, na mori, në futi në furgon edhe na çoi drejt e në komisariat”, thotë Erlind Tuci.

Pasi janë liruar nga komisariati, kanë hipur në furgonat e linjës Lushnje-Tiranë. Por të dy nuk kishin para për të paguar biletën dhe zbritën. Ata u ndanë duke shkuar secili në drejtime të kundërta. Erlind Tucin e mori një taksi dhe e solli në Tiranë. Edhe ai vetë ishte i humbur, pasi nuk shkonte në banesë. Por e gjeti tezja e tij.

“Hipëm në furgon kur më tha fatorino lekët. I thashë, prit t’i them këtij se kam ardhur me këtë për Tiranë unë. Kur tha jo nuk paguaj lekë. Xhavit, i thashë, duhen 8 mijë Lekë për të ardhur në Tiranë. Jo nuk paguaj lekë. Edhe zbriti direkt edhe iku drejt lokalit. Edhe unë ika. Kur erdhi një taksi më ndaloi te këmbët. Hajde më tha mua. Jo i thashë se s’kam lekë. Më mori ai taksisti edhe më pruri drejt e në Tiranë. Xhaviti nuk më ka folur hiç, vetëm ka marrë drejtimin dhe ka ikur andej. Unë po rrija nga spitalet, tezja më ka gjetur në Don Bosko. Sa shkova unë më kapi tezja”, tregon ai.

Tezja e Erlindit thotë se askush nga policia nuk i ka pyetur.

Gazetarja: Dhe ti i ke njoftuar dhe pastaj askush nuk ka ardhur?

Tezja: Fare! Asnjë! Unë e kam gjetur djalin vetë. Nuk e ka gjetur policia.

Gazetarja: Ju keni patur kontakt, që të mund ta kontaktoni, meqë është personi i fundit?

Shefi i komisariatit:Ne kemi patur kontakt edhe me 4-ën(komisariatin). Erlindi është person me probleme të shëndetit mendor. Ne kemi kërkuar, që të kontaktojmë me tezen, sepse edhe ai shtetas është shpallur në kërkim si i humbur. Ne kemi kërkuar tezen e vet. E kemi marrë në telefon disa herë dhe nuk na është përgjigjur.

Gazetarja: Nuk i keni shkuar ndonjëhere tek banesa?

Shefi i komisariatit: Tek banesa i është shkuar nga komisariati numër 4 dhe nuk është gejtur, sepse ai është tip shëtitësi. Është njoftuar nga tezja, që personi më erdhi në banesë, nuk ka problem dhe hiqet nga kërkimi sapo gjendet. Një situatë e tillë është, që ky qytetar, që është ky Tuci, është pak problem në deklarim.

Gazetarja: Unë ia kam marrë Erlindit disa të dhëna dhe ndoshta do ishte mirë t’ia merrnit ju, prandaj më vjen cudi, që pse nuk është shkuar të kërkohet.

OPGJ: Është shkuar! Janë bërë të gjitha kërkimet tona, me fletë-thirrje, me anë të telefonit.

Gazetarja: Ata thonë, që nuk na ka ardhur askush në shtëpi. Me telefonin tezja e vet kishte problem.

OPGJ: I është lënë detyrë komisariatit nr 4, se ata e kanë atë territor dhe e dinë, ku ndodhet banesa.

Gazetarja: Po ata e hoqën nga kërkimi, nuk kanë më asnjë detyrë.

Shefi: Ia kemi kërkuar neve.

Gazetarja: Po nuk është thërritur asnjëherë. Për dy ditë ikën në Itali Erlindi. Tek babai vet. Pastaj ç’a do bëhet? Si person i fundit?

OPGJ: Do gjendet me patjetër. Do t’i merret deklarimi.

