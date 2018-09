I moshuari: Kryebashkiakja e Sarandës na ka krijuar dhunë psikologjike

Kryetarja e Bashkisë së Sarandës, Florjana Koka e ka kthyer institucionin që drejton në çifligun e saj. Karakteristika kryesore e këtij qyteti bregdetar janë shkallët e saj, të cilat janë ndërtuar kohë më parë me gurë shkëmborë.

Këto gurë kanë rëndësi historike dhe arkitektonike për Sarandën. Tanimë ato janë zëvendësuar me mermer të cilësisë së dobët dhe ky nuk është arbitrariteti i vetëm i kryetares së Bashkisë.

Një çift të moshuarish po rropatet prej 3 vitesh nëpër zyrat e Bashkisë së Sarandës, sepse një investim publik ka ndikuar në pronën e tyre.

Punonjësit e Bashkisë kanë hyrë dhe kanë dhunuar pronën private të familjes Xhaferri, kur i moshuari dhe bashkëshortja e tij nuk kanë qenë në shtëpi.

“Kam mëse 3 vjet gati që kërkoj zgjidhjen e këtij problemi të pronës sime, e cila ishte e hipotekuar me të gjitha dokumentet. Kjo shtëpi është bërë 8 a 9 vjet para se të bëheshin godina të tjera përreth. Kryetarja e Bashkisë, një adoleshente, është futur me të padrejtë në kundërshtim me ligjin e shpronësimit, natën, fshehurazi, në këtë shtëpi, kur nuk kishte njerëz fare. Ne natën e Vitit të Ri nuk ishim këtu, ishim duke festuar diku jashtë me njerëzit e mi. Nuk më ka lajmëruar dhe kjo bën të irritohem, sepse na ka krijuar dhunë psikologjike”, u shpreh i moshuari.

Ai tha se fare mirë mund t’i kishin lajmëruar dhe t’i shpronësonin, ashtu siç e kanë bërë me banorët e tjerë.

Hyrja e shtëpisë së të moshuarve është prishur dhe bllokuar me gurë, por ata nuk kanë mundësi ekonomike për ta rregulluar. Ndaj detyrohen të hyjnë me vështirësi në shtëpinë e tyre.

Sipas kryefamiljarit, juristi i Bashkisë i gënjeu duke u thënë se i kanë lajmëruar më parë për punimet, por nuk kanë pranuar.

“Unë i thashë me qetësi: ‘Nëse ti më jep dokumentin që më ke lajmëruar dhe vlerësimin, urdhëro merre të gjithën’”, u shpreh i moshuari.

Moderatorët e emisionit “Stop”, Saimir Kodra dhe Gentian Zenelaj i bënë apel Kryetares së Bashkisë Sarandë, Florjana Koka t’i rregullojë banesën të moshuarve, në mënyrë që edhe ata të jetojnë të qetë si gjithë të tjerët./tvklan.al