I nxehti ekstrem “pjek” Europën

08:29 20/07/2022

Pjesa më e madhe e Europës Perëndimore po përballet me një valë të madhe të të nxehtit, duke shkaktuar shumë vatra zjarresh në disa shtete.

Mbretëria e Bashkuar, që zakonisht ka klimë më të butë, për herë të parë u përball me temperatura që shkonin deri në 40 gradë Celsius.

Zjarret vdekjeprurëse kanë “mbërthyer” pothuajse gjithë kontinentin. Organizata Botërore e Meteorologjisë paralajmëroi se situata do të bëhet më keq në vitet e ardhshme. “Në të ardhmen kjo valë e të nxehtit do të jetë normale dhe do të shikojmë fenomene edhe më ekstreme”, tha shefi i Organizatës Botërore të Meteorologjisë.

Në Francë, në 64 lokacione të ndryshme u regjistruan temperatura rekord.

Në Belgjikë, një zjarr i rënë në një resort dogji disa automjete. Por përveç vapës përvëluese, Belgjika po përgatitet për stuhi të fuqishme shiu.

Ndërsa në Gjermani vijojnë të mbeten në fuqi paralajmërimet për temperaturat e larta, pasi vala e të nxehtit po lëviz drejt veriut dhe lindjes së Europës.

Portugalia shënoi temperatura deri në 47 gradë Celsius. Më shumë se 1000 vdekje gjatë javës së kaluar në këtë shtet iu atribuuan temperaturave tepër të larta. Aktualisht temperaturat janë ulur ndjeshëm.

Spanja gjithashtu është përballur me shumë zjarre për shkak të temperaturave të larta.

Zjarret tashmë janë bërë një pasojë e zakonshme në Europë për shkak të të nxehtit ekstrem. /tvklan.al