I pabesë – Episodi 149

23:00 16/12/2022

Pasi del nga spitali, Derin shkon të takohet me Asian për ta falenderuar atë.

A do të pushojë më në fund lufta e tyre?

Vollkan del nga burgu por ajo që do të shohë dhe do të përballet do ta shkatërrojë atë.

Po Asia a do të rendë pas lumturisë së saj?

Cili do të jetë përfundimi i trekëndëshit të famshëm Vollkan, Asia dhe Derin?