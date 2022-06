I pabesë – Episodi 27

Shpërndaje







21:00 04/06/2022

Derin mundohet të bëjë për vete Aliun. Asia peson një sulm tjetër në shtëpi.

Me çfarë do të përballet ajo kësaj here?

Bahar dhe Mert po kalojnë një tjetër krizë martesore.

Vollkan duke mësuar çfarë ka ndodhur me Asian, rrin dhe ruan gjatë gjithë natës shtëpinë e saj.