I pabesë – Episodi 36

Shpërndaje







21:00 18/06/2022

Bahar tashmë fillon proçedurat për t’u divorcuar nga Mert.

Asia do të përballet me refuzimin e djalit të saj. Cila do të jetë arsyeja?

Bahar, Derja dhe Asia kalojnë natën nën shoqërinë e njëra-tjetrës ashtu si në kohët e vjetra.