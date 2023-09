“I pari i llojit të tij në vend, mjaft unik”, Lovreta flet për hotelin me 5 yje Marriott nga Vlora Marina Residences

23:37 28/09/2023

Një koncept krejtësisht i ri i investimit në turizëm – “Marriot International” po vjen në Vlorë me një koncept krejtësisht të ri, në bashkëpunim me “Balfin Group”. Për herë të parë, kompania më e madhe e hotelerisë në botë me një investim nga “Balfin Group” do të ndërtojë një hotel me rezidenca brenda tij.

Për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Julien Laloye, (Drejtor për Zhvillimin e Hapësirave Mikse, Marriott International) dhe Silvija Lovreta (Drejtoreshë për Evropën Juglindore, Marriott International) tregojnë më me detaje rreth këtij projekti.

Blendi Fevziu: Dua t’iu pyes: ju sapo keni nënshkruar një marrëveshje për menaxhimin dhe zhvillimin e Marriot Hotel në Vlora Marina. Çfarë do të thotë kjo marrëveshje?

Silvija Lovreta: Do të thotë shumë gjëra. Kjo është hera e parë që Marrioti vjen në bregdetin shqiptar. Po ashtu është hera e parë që ne po prezantojmë konceptin e hotel rezidencave me brand-in tonë në këtë vend. Është krejtësisht i ri për Shqipërinë.

Blendi Fevziu: Çfarë do të thotë hotel rezidenca?

Julien Laloye: Atëherë, projekti përfshin një hotel dhe mbi hotelet do të ketë apartamente me brand-in e Marriot-it. Dhe këto apartamente do të jenë të shitje.

Blendi Fevziu: Do të jenë të mobiluar dhe do të marrin shërbime nga Marrioti?

Julien Laloye: Saktë. Në mënyrë të përmbledhur është një produkt, është apartament, një rezidencë…

Blendi Fevziu: Është një ide krejtësisht e re për Shqipërinë…

Julien Laloye: Po. Është një produkt i përgatitur për personat të cilët kërkojnë një apartament luksoz me projektimin dhe shërbimet e Marriot-it dhe brand-it të Marriot-it.

Blendi Fevziu: Cili është ndryshimi midis hotelit dhe hotel rezidencave?

Julien Laloye: Atëherë, hoteli është një hotel tipik ku ke një ndërtesë dhe dhoma hoteli dhe klientët mund të paguajnë për qëndrimin e tyre, mund të shkojnë në evenimente të ndryshme dhe të qëndrojnë për disa net. Hotel rezidencat do të jenë të disponueshme për tu blerë. Që t’iu jap një shembull: unë ndoshta jam një drejtues i lartë i cili punon në Tiranë. Mund të blej një apartament me brand-in e Marriot-it në projekt dhe të kem të gjitha projektimet dhe shërbimet që ju mund të prisnit nga një pronë e Marriot-it.

Blendi Fevziu: Faleminderit. Çfarë keni vlerësuar në këtë marrëveshjen tuaj me Vlora Marinan?

Silvija Lovreta: Atëherë, ne mendojmë se projekti është mjaft unik. Do të jetë i pari i llojit të tij në vend…

Blendi Fevziu: Për mua është një prej më të bukurave në gjithë Mesdheun…

Silvija Lovreta: Një prej më të bukurave… Po ashtu kemi gjetur partnerët e duhur për të ekzekutuar një projekt të tillë kaq kompleks pasi përfshin fusha të ndryshme ekspertize. Kemi sjellë së bashku ekspertët vendas për gjëra të tilla si zhvillimi, investimi, financimi i pasuritë e paluajtshme dhe më pas ekspertiza e Marriot-it për brandimin dhe operimin. Kemi gjetur partnerin e duhur si dhe vendndodhjen e duhur… Ishte e lehtë për të marrë një vendim të tillë por ishim duke pritur për këtë mundësi./tvklan.al