I përdorni çdo ditë këto 13 fraza? Studimet tregojnë se…

08:48 03/04/2023

Ke një dhunti për t’u lidhur me njerëzit? Inteligjenca emocionale është aftësia për të identifikuar dhe kuptuar emocionet, si tuajat ashtu edhe të tjerëve.

Inteligjenca emocionale mund t’ju ndihmojë të ndërtoni dhe forconi marrëdhëniet, të zbutni konfliktin dhe të përmirësoni edhe energjinë në një ambient pune.

Sipas ekspertëve të psikologjisë, nëse i përdorni këto 13 fraza çdo ditë pa e menduar fare, ju keni inteligjencë emocionale më të lartë se shumica e njerëzve:

1. “A mund të më tregosh më shumë për këtë?”

Njerëzit të cilëve u mungon vetëdija kujdesen vetëm për mendimet dhe opinionet e tyre. Por njerëzit emocionalisht inteligjentë janë të interesuar se si ndihen të tjerët dhe çfarë kanë për të thënë. Komunikoni në një mënyrë që inkurajon njerëzit të flasin për ndjenjat dhe përvojat e tyre dhe të përdorin përgjigjet e tyre si një mundësi mësimi.

2. “Të dëgjoj.”

Duke i thënë dikujt se e kuptoni, ju krijoni një mjedis bashkëpunues e të përsosur për ndërtimin e ekipit. Fraza të tjera të ngjashme si “E kuptoj se çfarë do të thuash” e bëjnë komunikimin më të hapur.

3. “Unë e kuptoj atë që po thua, por…”

Kjo frazë nxjerr në pah një aspekt tjetër të rëndësishëm të inteligjencës emocionale: aftësinë për të vepruar në mënyrë diplomatike kur kemi të bëjmë me njerëz dhe situata të vështira. Nëse nuk jeni dakord me dikë, shpreheni atë me takt dhe jo në mënyrë konfrontuese. Qëllimi është të bëhet më e lehtë për të arritur në një zgjidhje të pranueshme reciprokisht.

4. “Si ndihesh për këtë?”

Për t’i bërë njerëzit të ndihen të pranuar dhe të respektuar, kushtojini vëmendje dhe gjeni kohë për t’i kuptuar ata. Përpiquni ta gjeni veten në vendin e tyre.

5. “Nuk jam i/e sigurt se çfarë nuk shkon. A mund të ma shpjegosh problemin?”

Me këtë frazë, ju e dini se dikush ka një problem dhe në vend që të reagoni negativisht, ju i ftoni ata të ndajnë mendimet e tyre. Alternativa të ngjashme: “A mund ta sqarosh këtë për mua?” ose “A mendon se është në rregull kjo gjë?”

6. “Çfarë do të thuash?”

Kur i kërkoni dikujt sqarime, po i kërkoni të thotë diçka në një mënyrë tjetër ose të japë më shumë informacion në mënyrë që ta kuptoni më mirë.

7. “Punë e shkëlqyer!”

Shfaqja e vlerësimit për të tjerët është një tjetër tregues. Kur ti pranon përpjekjet dhe arritjet e njerëzve të tjerë, kur komplimenton dikë, ti krijon menjëherë një atmosferë pozitive. Të thuash “të vlerësoj” i bën të tjerët të të vlerësojnë më shumë.

8. “Të dy kemi pika të mira. Le të shohim se si mund të punojmë së bashku.”

Kjo frazë mund t’ju ndihmojë të punoni shumë mirë duke pranuar pikëpamjet tuaja të ndryshme. Studimet tregojnë se aftësia për të zgjidhur konfliktet apo keqkuptimet është një shenjë e inteligjencës emocionale.

9. “Do të më pëlqente të kontribuoje për këtë.”

Kjo frazë dhe të ngjashme si “Kam nevojë për një këshillë?” ose “Të pengon nëse kërkoj disa të dhëna?”, janë të arta. Ju po lejoni dikë tjetër të ndihet mirë me veten, gjë që i bën ata të mendojnë shumë pozitivisht për ju.

10. “Kjo situatë më shqetëson, mërzit, apo më konfuzon…”

Kur ka një problem, njerëzit emocionalisht inteligjentë nuk përqendrohen te personi që e ka krijuar atë, por te situata e përgjithshme. Në këtë mënyrë, ju nuk jeni duke fajësuar dikë ose duke e vënë atë në anën e mbrojtjes.

11. “Ndjehem kështu për…”

Kur jeni emocionalisht inteligjentë, lidheni me emocionet tuaja ashtu siç ndodhin, në moment. Ky lloj spontaniteti ju lejon të ndani më mirë emocionet dhe përshtypjet tuaja me njerëzit e tjerë, gjë që i bën ata të ndihen më afër jush dhe i inkurajon ata të bëjnë të njëjtën gjë.

12. “Më vjen keq.”

Të kesh një dozë të shëndetshme përulësie është e zakonshme tek njerëzit me inteligjencë të lartë emocionale. Mos kini frikë të thoni “Më fal”. Kur bëni një gabim, pranoni dhe kërkoni sinqerisht falje kujtdo që e meriton.

13. “Faleminderit!”

Mos harroni ato “fjalë magjike” që ju mësuan kur ishit fëmijë. “Ju lutem”, “faleminderit” dhe “ju jeni të mirëpritur” vlerësohen gjithmonë. Mirësjellja e zakonshme, nuk është aq e zakonshme këto ditë, por të qenit i sjellshëm nuk është vetëm një shenjë e inteligjencës së lartë emocionale, është gjithashtu një mënyrë për të treguar respekt për të tjerët./tvklan.al