I përmendi emrin, Topalli i kthen përgjigje Ramës: Po të isha unë s’do kishte as histori me inceneratorë

15:04 23/02/2022

Ish-kryeparlamentarja Jozefina Topalli, në një reagim të shkurtër në rrjetet sociale i ktheu përgjigje Kryeministrit Edi Rama, pasi ky i fundit e përmendi emrin në Komisionin Hetimor për Inceneratorët, ku po jep dëshminë e tij.

“Zoti dëshmitar, Po të ishte zonja Topalli s’ do të kishte pasur as histori me inceneratorë! Do kishte patur opozitë reale e jo LB!”, shkroi Topalli në Facebook.

Gjatë kohës që po fliste në Komision, Kryeministri Edi Rama iu drejtua kryetare së tij, Jorida Tabaku si Zonja Topalli. “Kështu që zonja Topalli… zonja Tabaku më fal, ndjesë”, tha ai shkurtimisht./tvklan.al