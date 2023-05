I premtoi çiftit përfitimin e pensionit të invaliditetit, arrestohet tekniku i laboratorit në spitalin e Elbasanit

11:04 23/05/2023

Në kuadër të operacionit policor të koduar “Bonusi” është arrestuar 37-vjeçari E.P., teknik laboratori në Spitalin Rajonal Elbasan.

Nga veprimet hetimore paraprake, dyshohet se 37-vjeçari i ka marrë një çifti bashkëshortësh shumën 100 000 Lekë, me pretendimin se do t’iu siguronte në kundërshtim me ligjin, dokumentacionin e nevojshëm për përfitimin e pensionit të invaliditetit (KMCAP).

Kallëzimin për 37-vjeçarin e ka bërë vetë çifti për rastin e korrupsionit.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”./tvklan.al