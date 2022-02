I propozuan të mbillte flokët, Blendi Fevziu tregon përgjigjen epike

20:13 16/02/2022

Ndërsa në mesazhet e tij mbërrijnë vazhdimisht foto ku ia ndryshojnë imazhin me flokë apo me mjekër, që Blendi Fevziu i pret me shumë humor dhe i ndan me ndjekësit, mungesa e tyre nuk e ka shqetësuar kurrë. Imazhi i tij ndër vite është fiksuar mjaft mirë pa to në kujtesën e publikut, por një foto nga fëmijëria, që ai e shfaq nga celulari i tij në “Rudina” në Tv Klan, portretizon një tjetër: me flokë korb të zinj. Megjithatë, as ajo foto nuk ia ndjell mallin e flokëve Fevziut që tregon një histori lidhur me një propozim ‘tundues’ për ta.

Rudina Magjistari: Në ç’moshë kanë filluar flokët të të japin shenjat e lamtumirës?

Blendi Fevziu: Po ku di unë, nuk e kam matur ndonjëherë. Nga të 30-at, besoj.

Rudina Magjistari: Si e ke përjetuar atë moment?

Blendi Fevziu: Asnjë lloj problemi nuk kam pasur.

Rudina Magjistari: Ke qenë i përgatitur psikologjikisht se zakonisht burrat përballen me këtë pjesë?

Blendi Fevziu: As që e kam menduar fare. Madje, para ca kohësh isha duke u kthyer nga Kosova, më merr një miku ynë që del përditë në televizor e më thotë “dëgjo, kemi një specialist shumë të famshëm grek që merret me mbjelljen e flokëve dhe do të gjejë një figurë publike, t’ia bëjë si dhuratë, t’ia mbjellë”. I thashë “shiko, nuk ka problem, po të jap unë dy-tre emra”. “Jo, donte me ty”, tha, “jo, faleminderit më lër rehat”, i thashë. S’më ka shqetësuar kurrë, as e kam menduar ndonjëherë./tvklan.al