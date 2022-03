I riu nga Ukraina flet për Opinion: Të gjithë janë gati të marrin armët dhe të luftojnë rusët

22:25 23/03/2022

Denys Ganzha, anëtar i Këshillit të Çështjeve Rinore për Presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenskyy, në një lidhje me Skype për emisionin Opinion në Tv Klan, tha se më shumë se gjysma e popullsisë ukrainase nuk është larguar nga vendi dhe po lufton për të mbrojtur territorin.

Ai thotë se në Kiev kanë ushqime dhe sende të tjera të nevojshme. Ganzha theksoi se kanë komunikime të vazhdueshme me qeverinë ukrainase dhe janë të sigurt se luftën me Rusinë do ta fitojnë.

“Jam në Kiev. Kam ardhur nga Kharkivi për të qëndruar këtu në mënyrë që të jap më shumë ndihmë. Tani jam duke u fshehur dhe po qëndroj, dhe para 5 minutash sot pashë një sulm që ishte duke ndodhur, por sërish Kievi është duke qëndruar i fortë.

Shumë gra janë larguar, por më shumë se gjysma e popullsisë mbetet këtu dhe janë gati të marrin armët dhe të luftojnë rusët.

93% e ukrainasve mendojnë që Ukraina ka për të fituar. Ne jemi duke treguar çdo mbështetje nëpërmjet fondeve.

Kemi ushqim këtu në Kiev, kemi gjithçka që kemi nevojë. Keni parë qytete si Mariupol, situata është e tmerrshme, edhe në Kharkiv.

Ne kemi komunikim të rregullt me qeverinë në mënyrë të përditshme. Ne kemi besim te ata.

Është kohë lufte, jemi duke luftuar sa më shumë mundemi gjatë gjithë ditës. Mënyra e vetme që ne të fitojmë këtë luftë është duke mbështetur njëri-tjetrin”, tha ai. /tvklan.al