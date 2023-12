I shoqëruar nga forca policie, momenti kur Beleri shkon në ceremoninë mortore në Himarë

Shpërndaje







16:51 31/12/2023

I shoqëruar me efektivë të policisë dhe Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë deri tek varri i gjyshes së tij. Me syze dielli për të mbuluar sytë. Me makinë policie deri tek varrezat. Kështu ka mbërritur Fredi Beleri në Himarë këtë të diel, nën masa të rrepta sigurie.

Sapo mbërriti ai u prit me brohorima drejtuar tij. Siç duket nga pamjet, Beleri është shoqëruar në të gjithë ceremoninë mortore nga efektivët e policisë.

Edhe ceremonia mortore është zhvilluar me prezencë të shumtë të policisë.

Prokuroria e Posaçme i dha leje Fredi Belerit, kandidatit të zgjedhur të Bashkisë së Himarë, për t’u liruar disa orë nga burgu në mënyrë që të merrte pjesë në ceremoninë mortore të familjarit të tij.

Beleri ndodhet në qeli që prej Majit të këtij viti me dyshimet se bashkë me Pandeli Kokaveshin, është përfshirë në korrupsion zgjedhor në vendoret e 14 Majit.

Më herët, Beleri kishte kërkuar leje për t’u betuar, por kjo kërkesë nuk iu pranua pasi u gjet pa bazë ligjore nga Gjykata./tvklan.al