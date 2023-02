“I thashë burrit ‘tërmeti i Turqisë erdhi këtu'”, banorët e Sarandës të terrorizuar nga shpërthimi me tritol

13:41 13/02/2023

“Kujtuam se po binte tërmet, na janë dëmtuar bizneset”

Banorët e qytetit të Sarandës janë tronditur nga shpërthimi me tritol. Më të tmerruar janë ata që jetojnë në lagjen Nr.1. Shpërthimin e krahasojnë me me një tërmet.

“Flinim, në gjumë ishim në atë moment. Unë ndjeva që po tundej ora. Unë ndjeva një kërcitje dhe i them burrit “tërmeti i Turqisë erdhi këtu”. “Jo, jo, është bubullimë”, më thotë im shoq. Kur dal, shikoj që kishin dalë njerëzit jashtë.”

“Në momentin e parë ishim në gjumë. Na u duk sikur ra tërmet sepse gati ramë nga krevati sepse e kemi këtu afër shtëpinë. Thamë “ose bubullimë, ose tërmet”. U çuam, nuk pamë gjë”, shprehen banorët.

Nga shpërthimi pati dëme të shumta materiale. Në bizneset pranë hotelit ka dëme kryesisht xhama të thyer. Pronarët e tyre po riparojnë dëmet.

“Dëme materiale, thyerje xhamash, vetëm kaq, dëme materiale. Nuk kemi qenë këtu momentin e shpërthimit.”

“Dëmi është gjë që duket, janë thyer totalisht të gjithë xhamat”, shprehen pronarët e bizneseve aty pranë.

Fatmirësisht nga ngjarja e rëndë që tronditi Sarandën nuk pati persona të lënduar.

