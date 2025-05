Një kromozom më shumë është i barabartë me shumëfish dashuri! Këtë na mëson Belkisa Pillati, 15-vjeçarja me energji dhe pasion, e cila sindromën Down e ka kthyer në një ‘superfuqi’. Ajo kërcen, noton, luan në piano e violinë dhe dhuron kaq shumë dashuri gjatë minutave në programin “Rudina” në Tv Klan duke përçuar më shumë mesazhe se çdo fjalë.

Nëna e saj, Enkeleda Pillati e cila e shoqëron në studio, tregon domethënien e emrit të Belkisës, i cili duhej të përzgjidhej po aq i veçantë sa ajo.

Enkeleda Pillati: Emri i Belkisës ka një domethënie se në momentin që Belkisa erdhi në jetë pas dy motrave të tjera, lindi me sindromën Doëwn, me një kromozom plus dhe ne donim t’i vendosnim një emër të veçantë sikurse edhe ajo ishte fëmijë i veçantë. Emër i veçantë lidhur edhe me fenë, diçka fetare Prandaj i kemi vendosur emrin Belkisa. Emër i përbashkët që kemi vendosur si familje, ka një domethënie shumë të bukur emri i Belkisës, një historik fetar sshumë të bukur. Edhe tingëllon bukur./tvklan.al