I vetëm me 3 fëmijë, babai shet materiale plastike për t’i ushqyer

21:27 23/03/2022

Emisioni “Stop” ka shkuar tek lagjia NSHU, ku banon familja Balia. Kryefamiljari Neritan Balia, 54-vjeçari nga Durrësi tregon se prej 7 vitesh jeton në Elbasan bashkë me 3 fëmijët e tij 7, 14 dhe 16 vjeç, pasi është ndarë nga bashkëshortja. Neritani thotë se nuk merr ndihmë ekonomike, por jeton duke mbledhur kanaçe dhe shishe plastike. Por ajo, që fiton nuk i del për qira, ujë e drita, pa përmendur pompat e azmës për dy nga fëmijët.

Gazetarja: Pse i jeni drejtuar emisionit investigative “Stop”?

Neritan Balia: Jam 54 vjeç, banjo në Elbasan prej 7-8 vjetësh. “Stop-it” i jam drejtuar se me 3 fëmijë nuk i përballoj dot vetë. I madhi po mbush për 16-të, i dyti 14-të, goca 7 për 8.

Gazetarja: Je i divorcuar?

Neritan Balia: Nuk kam celebrim.

Gazetarja: Për arsye të ndryshme jeni shkëputur?

Neritan Baliu: Gjërat familjare, dihet muhabeti.

Gazetarja: Po, dhe fëmijët i ke ti në dorëzim?

Neritan Baliu: Po, fëmijët i mbaj vetë, të 3. Vetë punoj me gjëra plastike. Kjo është karroca ime e punës, me këto mbledh me kanaçe, me gjëra plastike.

Gazetarja: Puna juaj fillon në orën…?

Neritan Baliu: 5. Varet se ka raste që dal dhe natën. I lë fëmijët të 3 në shtëpi dhe dal dhe natën.

Gazetarja: Ku i dorëzoni?

Neritan Baliu: I çoj në metalurgji brenda.

Gazetarja: Sa paguhesh? Sa shkon një ditë pune e jotja?

Neritan Baliu: Marr 10, 12 dhe 15-shin e kap.

Gazetarja: Zakonisht sa kap?

Neritan Baliu: Zakonisht kap 10-shen. Nuk po e përballoj dot më.

Gazetarja: Më the që je me pashaportizim në Durrës, por aktualisht jeton në Elbasan. Tani, të të pyes për ndihmë ekonomike është e kotë sepse duhej të ishe rezident në Durrës që të përfitoje ndihmë ekonomike, ndërkohë këtu në Elbasan nuk të njohin sepse duhet të çrregjistrohesh nga Durrësi që të vish në Elbasan, apo jo?

Neritan Baliu: Unë 2-3 herë kam vajtur në Durrës në fakt, edhe më kanë thënë që nuk e përfiton, jo andej, jo këtej. Nuk u jam vardisur më pastaj. E marr karrocën mbrapa dhe me këtë i përballoj të gjitha gjërat.

Gazetarja: Po këtë shtëpinë, me qira e ke marrë?

Neritan Baliu: Po, me qira. 4 mijë lekë të reja në muaj.

Gazetarja: Po si e përballon?

Neritan Baliu: Me karrocën time, vetëm me shpatullat e mia, me asnjë farë ndihme. Dritat, ujin i paguaj komplet.

Gazetarja: Po fëmijët, sepse më the se kam 3 fëmijë, i ke të shkolluar?

Neritan Baliu: Po, në shkollë i kam. Djalin dhe gocën i kam azmatikë që të dy. I blej pompat. Në muaj mund të shkojnë 50-60-70 mijë lekë me gjithë ilaçin dhe prandaj u interesova tek “Stop-i” që të më ndihmoni sadopak.

Pas kësaj historie, “Stop” dhe “Fundjavë Ndryshe” siguroi ushqime dhe veshmbathje për familjen Balia.

Neritan Baliu: Faleminderit “Stop-it”, “Fundjavës Ndryshe” dhe kush e sheh këtë emision të më ndihmojë sadopak që të ketë mundësi./tvklan.al