I vodhi varësen e floririt qytetares, pranga 32-vjeçarit

11:01 18/09/2022

Në kuadër të operacionit policor të koduar “Ndjekja” është vënë në pranga një 32-vjeçar me iniciale J.D. pasi i vodhi me dhunë varësen e floririt një qytetareje.

Po ashtu, ai dyshohet se ka qenë autor dhe i 2 rasteve të tjera të vjedhjes me dhunë në Durrës. Nga veprimet hetimore dyshohet se ky 32-vjeçari, më datë 09.09.2022, i ka vjedhur me dhunë çantën e dorës, qytetares Xh. H., ndërsa më datë 13.09.2022, i ka vjedhur me dhunë varësen, qytetares M. B.

Vijon puna për dokumentimin e vjedhjeve të tjera, që mund të jenë kryer nga ky shtetas.Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale./tvklan.al