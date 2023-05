I vrau motrën me sëpatë, flet gruaja e Tefik Tashit: U nxeh se nuk i hapi telefonin

Shpërndaje







16:48 17/05/2023

Një ngjarje e rëndë brenda familjes tronditi ditën e sotme Elbasanin dhe mbarë vendin.

58-vjeçari, Tefik Tashi, vrau me sëpatë kunatën e tij, 44-vjeçaren, Alma Qevanin. Ngjarja makabër ndodhi në fshatin Kusarth të Elbasanit.

Bashkëshortja e 58-vjeçarit, Tefik Tashit, që i vrau me sëpatë motrën e saj, Alma Qevanin, thotë se zënka ka lindur për motive të dobëta se “pse kunata nuk i hapi telefonin” e më pas konflikti ka degraduar deri në përdorimin e sëpatës.

Ajo thotë se kërkon që drejtësia të vihet në vend për vrasjen e motrës dhe se bashkëshortit të saj t’i jepet dënimi që meriton.

Bashkëshortja e Tefik Tashit, njëherësh motra e Alma Qevanit: Unë dhe motra ishim tek arat. Ishte nxehur pse nuk e hapi telefonin, asgjë tjetër. Më përpara ziheshin kot, por asgjë konkretisht, për punët e shtëpisë. Me mua nuk ka pasur konflikte bashkëshorti. Kishte pirë një ditë dhe u zunë dhe motra e mori inat të madh dhe prandaj nuk e hapte telefonin. Kam 2 vite që jam martuar.

Pyetje: Po bashkëshorti me çfarë pune merrej?

Bashkëshortja e Tefik Tashit, njëherësh motra e Alma Qevanit: Merrej me pastrim. Lindi konflikti pse nuk e hapte telefonin. Të dyja ishim aty. Nuk e mbanim dot më se ai ishte i fortë. Aty nuk kishte njeri. Nuk e di se kush e njoftoi ambulancën, por erdhi një polic e më pas ambulanca. E sollëm ne motrën deri para derës. Kërkojmë drejtësi dhe dënimin deri në fund që e ka hak. Nuk ka pasur konflike, as me mamanë dhe as me babain. U zu kot se pse nuk e hapi telefonin. Nuk ishte i alkoolizuar. Unë erdha nga puna. Do të ketë qenë tek shtëpia se ne nuk ishim aty.

Sjellim në vëmendje se menjëherë pas ngjarjes, autori i dyshuar, Tefik Tashi, u largua në drejtim të fshatit Bradashesh. Policia tha se ai u gjet me sëpatë në dorë dhe me duart me gjak, duke u larguar me vrap.

44-vjeçarja mësohet se fillimisht mbeti e plagosur dhe ndërroi jetë në spital.

Burri i vrau me sëpatë motrën, gruaja: Kërkojmë të marrë dënimin që ka hak

Bashkëshortja e 58-vjeçarit, Tefik Tashit që i vrau me sëpatë motrën e saj, Alma Qevanin, kërkon nga drejtësia që burri i saj të marrë dënimin që meriton.

Bashkëshortja e Tefik Tashit, njëherësh motra e Alma Qevanit: Unë dhe motra ishim tek arat. Ishte nxehur pse nuk e hapi telefonin, asgjë tjetër. Më përpara ziheshin kot, por asgjë konkretisht, për punët e shtëpisë. Me mua nuk ka pasur konflikte bashkëshorti. Kishte pirë një ditë dhe u zunë dhe motra e mori inat të madh dhe prandaj nuk e hapte telefonin. Kam 2 vite që jam martuar. Të dyja ishim aty. Nuk e mbanim dot më se ai ishte i fortë. Aty nuk kishte njeri. Nuk e di se kush e njoftoi ambulancën, por erdhi një polic e më pas ambulanca. E sollëm ne motrën deri para derës. Kërkojmë drejtësinë dhe dënimin deri në fund që e ka hak. Nuk ka pasur konflike, as me mamanë dhe as me babain. U zu kot se pse nuk e hapi telefonin. Nuk ishte i alkoolizuar. Unë erdha nga puna. Do të ketë qenë tek shtëpia se ne nuk ishim aty.

Klan News në fshatin ku ndodhi vrasja makabre, raporton gazetarja Glidona Daci

Vrasja me sëpatë brenda familjes në Elbasan, flet fqinja: Dëgjova zhurmë që bërtiste

Ngjarja e rëndë në Elbasan që tronditi mbarë vendin, ku 58-vjeçari i identifikuar si Tefik Tashi vrau me sëpatë kunatën e tij, 44-vjeçaren Alma Qevani, ka shokuar dhe fqinjët e tyre.

Fqinja e autorit dhe viktimës, ka treguar për Klan News më shumë hollësi lidhur me rrethanat e krimit të rëndë. E moshuara thotë se në momentin e krimit ka dëgjuar zhurmë.

Fqinja: Dëgjova një zhurmë që bërtiste, kur këta thoshin që ka qenë dhëndri. Ai ka një vit e ca që rri tek shtëpia e vajzës që vra. Ata 2 pleqtë kanë 2 goca, edhe e morën këtë. E ka marrë ajo e madhja. Ai ka vrarë të voglën, jo të madhen sepse janë 2 motra ata.

Pyetje: Domethënë, ai kishte ardhur dhe jetonte tek shtëpia e bashkëshortes?

Fqinja: Këtu jetonte. Ka një vit e ca ose 2, ikin vitet. Nuk mbaj mend shumë se 87 vjeç jam.

Pyetje: Personin a e keni parë kur ka ikur sepse ai është kapur matanë?

Fqinja: Jo, nuk e kam parë.

Pyetje: Keni njollat e gjakut përballë shtëpisë…

Fqinja: E pashë gocën kur e morën këtu sepse aty zbriti një shofer, ai kishte qenë udhëtar. E mori për duarsh dhe për koke dhe është bërë gjaku aty.

Pyetje: Kush ka tentuar ta marrë gocën për në spital?

Fqinja: Nuk e di. Unë e pashë ambulancën që lajmëruan këto. Doli ajo komshija, por unë nuk kisha fuqi sepse unë frikë se rrëzohem në shkallë.

58-vjeçari vret kunatën në rrugë dhe largohet me sëpatë në dorë

/tvklan.al