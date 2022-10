Ibrahimaj: Ekonomikisht, inflacioni dhe rritja e çmimeve mbeten sfida jonë më e madhe

Shpërndaje







10:21 27/10/2022

“Në 9 muajt e parë të viti, inflacioni shënoi 6.9 % duke arritur në muajin Shtator në 8.1 %“

“Ne kemi hyrë në një zonë rreziku të re ku bota është më e fragmentuar, më delikate dhe ku vendet po përjetojnë kriza”, kështu ka deklaruar Ministrja e Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahimaj gjatë konferencës me temë “përballimi i inflacionit dhe pasiguritë e shtuara”.

Gjatë fjalës së saj, ministrja Ibrahimaj tha se inflacioni që po përjetojmë nuk ka qenë ndonjëherë kaq i lartë që nga viti 1998.

Delina Ibrahimaj:Në fund të vitit 2021, ne filluam të përballeshim me krizën e energjisë elektrike, me rritjen e përshpejtuar të çmimeve të energjisë elektrike. Në fillim të 2022, jo vetëm që kriza energjetike u përshpejtua, por patëm një tjetër element: Agresioni rus ndaj Ukrainës që pati ndikim në të gjithë nivelet e çmimeve në vend. Kjo na ka sjellë në një situatë që ishim mësuar që të jetonim prej vitesh, inflacioni që përjetojmë, ka që në vitin 1998 që nuk është kaq i lartë.

Ne po përjetojmë një zhvendosje nga një periudhë stabiliteti makro-ekonomik me norma inflacioni dhe interesi të ulëta, në një periudhë ku normat e interesit janë të larta, inflacioni është i lartë, por mbi të gjitha pasiguria është e lartë për të ardhmen. Ne kemi hyrë në një zonë rreziku të re ku bota është më e fragmentuar, më delikate dhe ku vendet po përjetojnë kriza që nuk i kanë shkaktuar vendet vetë dhe për të cilat nuk kanë asnjë faj. Ne po përballemi me të tjera sfida që janë të forta se mbase më të forta se ato që kemi kaluar deri tani.

Megjithatë, ministrja Delina Ibrahimja tha se ekonomia gjatë 6-mujorit të parë të 2022-shit u rrit me 4.2 %. Nga ana tjetër, Ibrahimaj u shpreh se papunësia gjatë gjysmës së parë të vitit arriti në nivelin 11,1%, ndërkohë që punësimi u rrit me 4.3 %.

Ministrja Ibrahimaj gjatë fjalës së saj theksoi se “ekonomikisht, inflacioni dhe rritja e çmimeve mbeten sfida jonë më e madhe.”

Delina Ibrahimaj: Ekonomia shqiptare deri 2022 e ka përballuar më së miri këtë goditje. Ekonomia gjatë 6-mujorit të parë u rrit me 4.2 për qind, ndërsa kjo rritje ishte e shpërndarë, qoftë nga ana e ofertës e qoftë nga ana e kërkesës në të gjithë sektorët e ekonimisë.

Ende në 6-mujorin e parë, ndonëse çmimet u rritën në mënyrë të përshpejtuar, ne ndërmorëm politika që nuk dhanë goditje të menjëhershme në konsumin dhe ecurinë e ekonomisë.

Papunësia gjatë gjysmës së parë të vitit arriti në nivelin 11,1%, ndërkohë që punësimi u rrit me 4.3 %. Ekonomikisht, inflacioni dhe rritja e çmimeve mbeten sfida jonë më e madhe. Inflacioni në ekonominë tonë, krahasimisht me të gjithë vendet e rejonit dhe me mesataren e BE-së ka qenë ndjeshëm nën nivelet e tyre. Në 9 muajt e parë të viti, inflacioni shënoi 6.9 % duke arritur në muajin Shtator në 8.1 %. Një rol të rëndësishëm në ruajtjen e nivelit të inflacionit ka pasur edhe politika nga qeveria për mosndryshimin e çmimit të energjisë elektrike.

Ne duhet të punojmë për të ndërtuar një ekonomi sa më të qëndrueshme e cila duhet të shoqërohet me një shoqëri kaq elastike dhe dinamike./tvklan.al