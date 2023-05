Ibrahimaj: Inflacioni u ngadalësua në Mars

12:53 02/05/2023

Ministrja e Financave: Rritja ekonomike në Janar-Mars ishte 4.7%

Kostot e shtuara të bizneseve për shkak të rritjes së pagës minimale në 40 mijë lekë, tashmë do të subvencionohen nga qeveria dhe procesi kryhet në “e-Albania”. Kështu u shpreh Ministrja e Ekonomisë dhe Financave, Delina Ibrahimaj gjatë bilancit ekonomik të muajve të fundit.

“Subjektet e monoklaturave ekonomike A dhe C nga industria përpunuese ku hyn gjithë manifaktura dhe seksionet që lidhen me bujqësinë, pyjet dhe peshkimin. Subjektet mund të aplikojnë që nga sot në e-Albania, ato subjekte që përfitojnë do të marrin një subvencionim.”

Ibrahimaj u ndal edhe tek rritja e pagës së administratës publike, ligji i së cilës pritej të miratohej gjatë muajit Prill, por do të miratohet brenda pak ditësh.

“Pagat e administratës publike do të fillojnë të rriten dhe besoj do të jetë brenda muajit Maj.”

Sa i përket rritjes ekonomike gjatë periudhes Janar-Mars rritja ishte 4.7%, ndersa inflacioni shënoi një ngadalësim në Mars të këtij viti

“Për 3 mujorin e fundit të vitit rritja rezultoi 4.7%, kemi pasur një shifër inflacioni në ngadalësim ku në muajin Mars shënoi 5.3% ndërkohë që mesatarja e 3 mujorit të parë ishte 6.5%.

Per pikiatën e monedhës europiane, Ibrahimaj u shpreh se qeveria nuk mund të ndërhyjë në situata të tilla.

“Qeveria nuk ka influencë në kursin e këmbimit, ne kemi një regjim të kursit fleksibël të këmbimit ku ndërhyrjet janë shumë të limituara dhe kryhen nga Banka e Shqipërisë.”

Ibrahimaj tha se gjatë këtij 3-mujori kemi pasur një ulje të borxhit, ndërsa shtoi se ka pasur rritje të punësimit në sektorin e ndërtimit dhe rënie në sektorin e shërbimit.

