Ibrahimaj: Kompanitë ranë dakord për marzhe minimale fitimi për produktet bazë

21:35 18/03/2022

Bordi do të monitorojë koston e prodhimit dhe marshin e fitimit

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj dhe Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca në një komunikim me publikun pasqyruan konkluzionet pas diskutimeve maratonë me përfaqësuesit e shitësve të shumicës dhe pakicës për disa nga ushqimet bazë. Kështu, Ministrja Ibrahimaj tha se bordi i ngritur do të ketë si detyrë kryesore monitorimin e kostove të prodhimit për të gjithë tregtarët kryesor të shumicës dhe gjithë prodhuesit dhe monitorimin e marzheve të fitimit. Ajo tha se të gjitha kompanitë që ishin prezente sot, por dhe në takimet e kaluara, kanë garantuar dhe kanë dhënë dakordësinë për të pasur marzhe fitimi minimale, mbi produktet bazë të shportës. Madje disa prej tyre kanë deklaruar që nuk do të kenë marzhe fitimi.

“Kjo është një situatë e cila ka nevojë për monitorim. Jo sepse ka pasur abuzime në çmimet, por lufta krijon pasiguri dhe e panjohura drejt të ardhmes krijon pasiguri. Kjo ka çuar që gjatë ditëve të fundit të ketë pasur rritje të larta të çmimeve për disa produkte të shportës. Këto çmime jo në të gjitha rastet tregojnë për rritjet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Qëllimi kryesor i këtij bordi që është krijuar është përcaktimi i instrumentit që do të monitorojë këto çmime dhe nuk do të lejoj që çmimet të rriten në mënyrë jo konsistente me rritjen e çmimeve të importit. Nuk është e lehtë të përcaktosh çmimet, sepse tregu ushqimor nuk monitorohet lehtë, ka një shumëllojshmëri produktesh… Disa prej tregtarëve janë importues direkt, disa të tjerë përpunues, disa të tjerë paketues dhe shitës. Pra elementët e kostos janë të vështira”.

“Bordi do të ketë si detyrë kryesore monitorimin e kostove të prodhimit për të gjithë tregtarët kryesor të shumicës dhe gjithë prodhuesit dhe monitorimin e marzheve të fitimit. Të gjitha kompanitë ishin prezente sot, por dhe në takimet e kaluara, kanë garantuar dhe kanë dhënë dakordësinë për të pasur marzhe fitimi minimale mbi produktet bazë të shportës. Madje disa prej tyre kanë deklaruar që nuk do të kenë marzhe fitimi. Pra do të mbulojnë vetëm kostot e tyre operacionale. Bordi është krijuar pikërisht për të analizuar këto elementë që sapo thashë dhe për të monitoruar që këto marzhe fitimi do të jenë realisht të ulëta”.

“Ne nuk mund të kontrollojmë çmimin. Çmimi në Shqipëri është një çmim i cili kryesisht vjen si pasojë e inflacionit të importuar dhe gjatë gjithë ditëve të analizës kemi parë se sa janë rritur çmimet në të gjitha tregjet ndërkombëtare, për të gjitha produktet ushqimore, se sa është rritur inflacioni në tregjet ndërkombëtare. Ne nuk mund të vendosim çmimin që do donim të vendosnim. Ne nuk mund të vendosim çmime arbitrare pasi operojmë në një ekonomi tregu dhe ajo shfaq ato dukuri që përcillen nga jashtë”.

Ministrja tha se do të ketë një mekanizëm i cili do të përcaktojë sesi të kontrollohen tregtarët me pakicë në mënyrë që të mos lejojmë asnjë abuzim në një situatë lufte.

Ibrahimaj shtoi po ashtu se “kemi vendosur një garanci që do të përdoret nga tregtarët kryesorë në mënyrë që të garantojnë blerjet e tyre, me qëllim që të mos mungojnë produktet në tregun shqiptar në një periudhë afatmesme”./tvklan.al