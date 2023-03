Ibrahimaj: Veç rritjes së pagës minimale, këto kategori punonjësish do të subvencionohen

18:27 01/03/2023

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj ka shpjeguar më në detaje në studion e Klan News, vendimin e qeverisë për rritjen e pagës minimale.

Ibrahimaj tha se vitin e fundit ka pasur një tendencë për rritjen e pagës minimale dhe nga bizneset, duke qenë se është shtuar kërkesa për punonjës.

“Si asnjëherë tjetër ne vitin e kaluar rritëm pagën minimale, morëm dy vendime, njëri është ai tradicional në pranverë dhe një tjetër për rritjen në vjeshtë. Ne kemi vendosur që edhe në vitet në vijim, paga minimale të rritet sepse ekonomia shqiptare ka nevojë për stimul, për të stimuluar të ardhurat e disponueshme të atyre familjarëve që janë me paga të ulëta. Ne presim që inflacioni të bjerë gjatë 2023, megjithatë çmimet nuk duhet të ulen më në nivelin që kanë qenë. Është detyra jonë që kjo rritje çmimesh tek ato familje me të ardhura të ulëta të mos ndikojë në cilësinë e jetës që ato bëjnë.

Nga ana tjetër, ky vendim është marrë i konsultuar me disa shoqata biznesi, tregu i punës përcaktohet nga kërkesa e oferta. Ka pasur një rritje të kërkesës për të punësuar dhe oferta është tkurrur pasi sigurisht kemi pasur lëvizje migratore, me synimin tonë për të pasur lëvizje të lirë të punës dhe kapitalit. Bizneset përgjithësisht kanë marrë vendimin për rritjen e pagave, bëhet fjalë për bizneset në terësi”, u shpreh ministrja.

Ibrahimaj tha po ashtu se po ashtu do të subvencionohen disa kategori punonjësish në sektorin e industrisë përpunuese, ai bujqësor dhe i pyjeve e peshkut. Sipas saj, qëllimi është që në vitin 2025, paga minimale të shkojë në 45 mijë lekë.

“Paga mesatare është rritur me 6 mijë lekë, 12.3% krahasuar me vitet e kaluara. Ka një tendencë të rritjes së pagave. Qeveria mund të ndikojë vetëm me pagat minimale dhe pagat në sektorin publik, ne po përgatisim një paketë për këtë. Në sektorë të caktuar, forca punëtore është e kualifikuar dhe meritojnë pagat më të larta. Ka sektorë të ndryshëm që kanë një specializim të lartë të punonjësve, kjo është arsyeja pse bizneset e kanë marrë më parë vendimin, përshembull në sektorin e fasonëve.

Tregu i punës ndikohët nga shumë faktorë, nuk është vetëm çmimi që ndikon zgjedhjen e një pune megjithatë është faktor determinant. Ne synimin kryesor e kemi që të garantojmë që pagamarrësit të bëjnë një jetë më të denjë dhe të përballojnë rritjen e çmimeve. Siç thashë, paga minimale synojmë që të shkojnë në 45 mijë lekë deri në vitin 2025, nuk është një politikë që mbaron këtu. Morëm vendimin edhe për subvencionimin e disa kategorive të punonjësve. 1600 lekë për punonjës, kontributet për sigurimet shoqërore për ta do qëndrojnë sa ishin. Kategoria e manifakturës, agro-përpunimi pra fabrikat e mëdha që hyjnë industrinë përpunuese dhe sektori bujqësor, i peshkimit dhe pyjeve”, përfundoi ministrja./tvklan.al