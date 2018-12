Ibrahimoviç qëndron te LA Galaxy

Zlatan Ibrahimoviç nuk do të kthehet të luajë në Europë, por do të qëndrojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Los Angeles Galaxy zyrtarizoi arritjen e marrëveshjes edhe për 2019 me sulmuesin 37-vjeçar.

Ibrahimoviç i cili përflitej se do të kthehej te Milan ku luajti për 2 sezone, nga 2010 deri në 2012 është tërhequr nga kjo ide. Zlatan Ibrahimoviç synon të arrijë sukses me Galaxy që këtë vit dështoi në synimin, triumfin në kampionatin amerikan.

Në sezonin e rregullt Ibra realizoi 22 gola në 27 ndeshje. Zlatan Ibrahimoviç është një futbollist me karrierë të pasur, pasi është aktivizuar me shumë klube të njohur në Europë ku ka fituar 31 trofe.

Tv Klan