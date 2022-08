Icardi mbetet jashtë ekipit të parë

Shpërndaje







17:10 11/08/2022

Nëse nuk transferohet do të luajë me PSG B

Mauro Ikardi nuk është më pjesë e ekipit të parë të Pari Sen Zhërme sipas mediave franceze.

Sulmuesi argjentinas i ka lënë të lirë vendin 20-vjeçarit Ekitike. Ikardi ka edhe 2 vjet kontratë me Parisin dhe nëse nuk transferohet diku tjetër do të luajë me ekipin B që merr pjesë në kategorinë e pestë.

Për momentin për Mauro Ikardin interesohet vetëm Monza.

Tv Klan