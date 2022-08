Icardi një hap larg Galatasaray-t

22:20 25/08/2022

Sulmuesi argjentinas mund të huazohet për një sezon te gjigandët turq, nuk është ne planet e trajnerit të PSG-së

Mauro Ikardi është shumë pranë transferimit te Galatasaray. Sipas gazetës sportive franceze “L’Equipe”, qendërsulmuesi ka pranuar në parim akordin me gjigandët turq.

Argjentinasi do të huazohet për një sezon, me klubin nga Stambolli që do të ketë të drejtën ta blejë përfundimisht.

29-vjeçari nuk është në planet e trajnerit Christopher Galtier për këtë sezon dhe i është komunikuar që të gjejë një tjetër ekip përpara përfundimit të merkatos verore.

Interesim për Ikardin ka pasur edhe nga Monza, por ish-kapiteni i Interit e shikon transferimin në kampionatin turk si një mundësi më të mirë. Edhe United kishte shprehur interes për lojtarin e skuadrës parisiene.

Në sezonin e shkuar, Ikardi realizoi vetëm 4 gola dhe është në kërkim të një fillimi të ri.

Gallatasaray beson se me ardhjen e argjentinasit, ekipi do të ketë cilësitë e nevojshme për të fituar titullin kampion, që mungon që nga viti 2019.

