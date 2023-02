Ideja për të shmangur Fair Play Financiar

23:53 13/02/2023

Barcelona mendon për sezonin e ri, kërkon sponsor për pantallonat

Barcelona mendon të tjera mënyra për të gjeneruar të ardhura. Katalanasit synojnë që të shmangin shkeljen e rregullave të Fair Play Financiar. Sipas asaj që raporton “Mundo Deportivo”, pas manovrave të mëdha të verës me marrëveshjen me Spotify, blaugranët po mendojnë për një iniciativë të re që mund të sjellë deri në 5 milionë euro. Barcelona po mendon që të stampojë në pantallona një sponsor, duke qënë kështu hera e parë që Barcelona do e bënte një gjë të tillë. Megjithatë, kjo nuk është aspak risi për botën e futbollit.



Mes ekipeve që kanë pasur sponsor edhe për pjesën e poshtme të uniformës janë edhe klube si Majorka e Espanjoli. Një tjetër truk për t’u rikthyer në kufijtë e vendosur nga fair play financiar dhe për të pasur mundësinë për të operuar brenda dritareve të ardhshme të merkatos. Lëvizje që sigurisht nuk do jetë e vetmja për kryesuesit e La Ligës, pasi të shumtë do të jenë edhe shitjet e lojtarëve. Frank Kessie është në mesin e atyre që do largohet nga stadiumi “Camp Nou”, ndërsa në listën e ngushtë të të sakrifikuarve gjenden edhe një lojtar si Ansu Fati.

Klan News