“Ik hiqe kamerën të lutem”. E ëma refuzon të pajtohet me vajzën që ka braktisur (video)

Në programin “Ka një mesazh për ty” të “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Edlira na tregoi historinë e saj që pas divorcit nga bashkëshorti e ka braktisur e gjithë familja; djali 14-vjeçar, nëna dhe motrat me përjashtim të njërës.

Mamaja e saj beson versionin e ish-dhëndrit dhe jo të vajzës së saj. Sot e kësaj dite, Edlira thotë se mamaja nuk i flet, ndërsa vazhdon të mbajë lidhje me ish-burrin. Sa i përket djalit, ajo shprehet se prej disa kohësh është distancuar edhe me të, për t’i lënë kohë që të reflektojë.

Për t’i ardhur në ndihmë Edlirës, gazetarja e “Ka një mesazh për ty” shkoi në Fier, aty ku banon edhe familja e Edlirës. Ajo u përpoq që të kontaktonte me të ëmën dhe ta ftonte tek “E Diela Shqiptare” për t’u pajtuar me të bijën. Mirëpo znj.Drita sapo pa kamerën dhe mësoi se gazetarja i dha mesazhin, ajo refuzoi ftesën për t’u bërë pjesë e programit. Mbi të gjitha ajo refuzoi që të takonte të bijën.

Gazetarja: Unë vij nga “E Diela Shqiptare” nga Tv Klan.

Mamaja e Edlirës: Shumë faleminderit, ik! Hiqe kamerën të lutem.

Gazetarja: Ka një mesazh për ju zonjë, unë për këtë kam ardhur.

Mamaja e Edlirës: Nuk kam nevojë për mesazhe. Shumë faleminderit. Nuk kam nevojë për mesazhe. Ikni tani të tërë.

Edlira e pa në video këtë moment refuzimi nga e ëma e saj, e megjithatë thotë se për të kjo ishte diçka e pritshme.

Edlira: E dija që do të reagonte kështu. Nuk e di pse janë vendimet e saj. Vendos ajo si të dojë, ashtu siç unë do të vendos që sot e tutje për veten time. Do doja të më dëgjonte drejtpërdrejtë z.Ardit, kështu siç po më dëgjoni ju tani. Doja ta shikoja nënën time drejt në sy, e t’i thoja pse? Unë jam jot bijë, për çfarëdo lloj arsye, unë jam jot bijë, e do ngelem e tillë përjetë. Jam shumë e lënduar, jam shumë e vrarë shpirtërisht për çdo gjë.

E braktisur nga të gjithë, e afërmja e vetme që po e priste Edlirën ishte një nga motrat e saj, për të cilën tha se “ajo është një motër e vërtetë”. /tvklan.al