“Ik p*rdhu…”, debate të forta në Komisionin e Ekonomisë për Portin e Durrësit

Shpërndaje







10:07 15/11/2022

Pas parlamentit, debatet për Portin e Durrësit janë zhvendosur në Komisionin e Ekonomisë. Përplasje të forta janë shënuar mes deputetëve të mazhorancës dhe atyre të opozitës. Fillimisht, Dashamir Shehi ka kërkuar që kjo marrëveshje të bëhet me seriozitet dhe të mos nxitohet. Nga ana tjetër, kreu i komisionit të Ekonomisë, Eduard Shalsi, ka thënë se Shqipëria nuk e ka luksin që të humbasë investitorë. Por debati është zhvilluar me tone të ashpra gjatë fjalës së Erion Braçes mes tij dhe deputetit Edmond Spaho. Ky i fundit, ka kërkuar që për këtë çështje në komision të japë llogari ministrja e Financave.

Eduard Shalsi: Po mo zoti Shehi ka një nxitim të madh sepse nuk e kemi luksin të humbasim siç kemi humbur në të kaluarën dhe rastin ua solla konkret. Mund të jap dhe rast tjetër.

Dashamir Shehi: Unë pyeta për një procedurë që e kërkon logjika dhe ligji. Nuk më hyn në punë shumë pse paska ik një investitor këtu, në Mal të Zi. Shqipërisë i kanë ikur me dhjetëra investitorë në këto vite dhe jo për jahte, i kanë ikur p[ër naftë e për krom, për çelik e për banka. Nuk është kjo filozofia mbi të cilën ndërton punën ky komision se na paska ik njëri para ca vjetëve prej këtu në Mal të Zi, udha e mbarë. Do të vijnë të tjerë në qoftë se ne jemi shtet serioz. Rruga e mbare ore, rruga e mbarë. Unë pastaj ju merreni si të keni qejf. Nuk bëhet kështu shteti se ne do e bëjmë me ngutje këtë punë se mund të ikë dhe ky. Në qoftë se ikën ai tregon se nuk ka shumë interesa këtu, ose interesat mund të jenë okulte. Kupto ti? Nuk është argument ky për të na mbushur mendjen që duhet të nxitohemi për këtë punë. Ne duhet ta bëjmë me seriozitetin më të madh.

Eduard Shalsi: Është argument t’i thuash udha e mbarë? Si mund t’i thuash udha e mbarë. Jo nuk e kemi luks me thënë të drejtën.

Dashamir Shehi: Atij që ka qejf me ik që nuk i pëlqen Shqipëria, nuk i intereson biznesi me Shqipërinë i them me shumë qejf udha e mbarë. E përsëris prapë.

Eduard Shalsi: Mund t’ia thoni, ju, por ne jemi votuar…

Dashamir Shehi: Ju vazhdoni për këtë punë. Po mundohem ta mbaj komisionin brenda ca rregullave jo formale, por logjike.

Eduard Shalsi: E theksoj, dy gjëra. Nuk kemi luksin ne t’i themi udha e mbarë. Përkundrazi, jemi kthyer dhe nuk është turp të thuhet në lupsarë për të tërhequr investitorë në Shqipëri. Nuk e kemi fare problem ta bëjmë një gjë të tillë. Zoti Braçe e ka kërkuar fjalën.

Erion Braçe: Shiko kryetar, unë mendoj që këtu nuk ka asgjë për të fshehur sa kohë këtu kanë ardhur… (flet dikush nga opozita) Fole ti vëlla? Të ndërhyri njeri? Një fjali kam bërë, ka mundësi të dëgjosh? Po deshe, po s’deshe s’ka asnjë lloj problemi, por të lutem mos më ndërhy. Sa kohë këtu kanë ardhur në ligj, marrëveshje për marinën, marrëveshje zhvillimi, plan financiar fizibiliteti, plan financiar fizibiliteti faza një, koordinata etj. me radhë, akt themelimi dhe statut i shoqërisë aksionere me ofertë private, kontratë për transferimin e titujve të pronësisë, plan biznesi master plan etj., me radhë dhe nëse ka të tjera unë do lutesha shumë që të vijnë të gjitha, fije për fije, fletë për fletë.

Edmond Spaho: Të vijë ministrja…

Erion Braçe: Pikërisht për këtë arsye unë nuk mendoj se nuk ka asgjë për të fshehur…

Edmond Spaho: Të vijë ministrja… Kemi diskutuar….

Erion Braçe: E p*rdhu, ik ere… Të vijë ministrja këtu…?

Edmond Spaho: Të vijë ministrja…

Erion Braçe: Mos i jep përgjigje o Neta…

Edmond Spaho: Do seriozitet kjo punë, dhe kështu si po e bëni, me procedurë të përshpejtuar…

Erion Braçe: Për çar të vijë mo, që ta shash ti mo?

Edmond Spaho: Do japë llogari, mban përgjegjësi penale…Të vijë të japë llogari. Nuk kanë kurajo të vijnë këtu…

Erion Braçe: Po boll o…/tvklan.al