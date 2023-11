“Ik të thashë o David”, i biri “shemb” nënën në dru, ish-bashkëshorti i grabit shtëpinë në Lezhë (Video)

21:00 23/11/2023

Në Shtator të këtij viti, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan transmetoi një rast problematik në Lezhë pasi një zonjë tregoi se çfarë lojërash ka bërë ish-bashkëshorti me të cilin jetoi 23 vjet, për t’i marrë shtëpinë. Ky i fundit në bashkëpunim me firmën ndërtuese tjetërsuan pasurinë e blerë në vitet 2017-2018. Në fund shtëpia i kaloi një personi të lidhur me ish-burrin e saj, kunatit të tij. Në të gjitha këto veprime, denoncuesja nuk është pyetur fare nga noteri Fran Gjoni. Vetë noteri nuk i pranoi shkeljet.

6 SHTATOR 2023:

Noteri: Po, ku di unë. Shife, ku thotë Gjergj Suti këtu, i ka dhënë… përfaqësues… ja urdhëro. E ka bërë pa dijeninë e gruas. Kur e ka porosit, ka dijeninë e gruas, kur e ka revukuar pa gruan.

Qytetari: I bie është gabim!

Qytetari: Domethënë, kur unë blej një shtëpi dhe jam i martuar ose porosis diçka, kur bëj revokim, nuk del atje domethënë, që unë jam i martuar dhe duhet të vijë edhe nusja, që të firmosë, apo…?

Noteri: Që në 2019-tën, o djali. E kam bërë në 2019-tën me sistemin e vjetër të asaj, kurse tani, me sistemin e ri, që e kanë fut automatikisht edhe gruan, është problem tjetër. Deri atëherë, s’e kanë pas fut gruan.

Kur gruaja ka tentuar të hyjë në apartamentin, të cilin e mban ish-burri me letra të falsifikuara, zonja u dhunua jo vetëm nga ai, por edhe nga djali 18-vjeçar. Ajo u ekzaminua nga një mjek, u shtrua në spital dhe u pajis me raport mjeko-ligjor për 9 ditë paaftësi. Më pas bëri dhe denoncim në polici. Por ish-bashkëshorti pas tre javësh qëndrim në burg, u la i lirë dhe zonja ndjehet e kërcënuar.

6 SHTATOR 2023:

Gjergj Suti: E di, që ke prek pronën e huaj?

Denoncuesja: Mos e prek burrin e huaj! Ik!

Djali: Merr Policinë, merr!

Denoncuesja: Ik të thashë, ik! Hë gjuaj!

“Djali e heq kamerën. Pasi është mbyllur kamera vjen burri më fut duart në fyt dhe më fut dy grushte në kokë. Më thotë me u largua nga këtu se kjo nuk është shtëpia jote”, tha denoncuesja.

Një video tronditëse e bërë publike në “Stop” ku paraqitet dhuna që i biri ushtron ndaj të ëmës, ka nxitur revoltimin e drejtuesit të emisionit investigativ Saimir Kodra.

Denoncuesja: He hajde më rrih. Hë, ça do? Ik të thashë atje, ça don? Ik David! Ik të thashë! Ik të thashë o David! Ndihmë!

Saimir Kodra: Është djali i një nëne që e ka lindur dhe që e dhunon, nuk e di. Nuk e do nënën tënde, ke punë me Zotin, por mos e prek me dorë se është femër, është motra e dikujt, e mbron ligji shqiptar dhe italian mor djalë. Mirë babai yt nuk e ka gjë, e ka grua dhe mund ta ndajë, por as ai nuk ka të drejtë ta prekë. Por ti je djali i vet, që rreh nënën? Nuk e di.

29 SHTATOR 2023:

Denoncuesja: Mora policinë, erdhi policia dhe shkuam të gjithë në polici, ku unë bëra kallëzimin për dhunë në familje. Pastaj Gjergj Suti hyri në burg për 3 javë. Me datë 8 Shtator, mora vesh, që ai ka dalë nga burgu. Unë, pasi jam dhunuar, jam shtruar në spital, për një javë edhe më kanë dhënë raport më shumë se 9 ditë.

Eksperti mjeko-ligjor që ekzaminoi viktimën e dhunës, pranon se zonjën e “ka mbytur burri i vet”. Ajo ka patur dëmtime e konfuzion cerebral. Por ky raport i ekspertit, i ka shkuar prokurorisë vetëm pas interesimit të “Stop”.

Eksperti Mjeko-Ligjor: Ajo ka pasur dëmtime, konfuzion cerebral, konfuzion corpus. Kartelën e ka të hapur, është problematike ajo, se e ka mytur burri i vet.

Gazetarja: Ju a keni informacion nëse kartela apo informacioni mjeko-ligjor është depozituar në Prokurori?

Eksperti Mjeko-Ligjor: Jo në Prokurori, akoma nuk është çuar, se Prokuroria ka qenë pushim këtë muaj, muajin e Gushtit, tani fillon Prokuroria. Unë i kam dokumentet, s’ka ardhë kush me i marrë. Nuk i çoj unë. Kuptove?

Gazetarja: Dëmtimet kanë qenë më pak apo më shumë se 9 ditë?

Eksperti Mjeko-Ligjor: Më shumë se 9 ditë.

6 SHTATOR 2023:

Denoncuesja: Ne ja kemi blerë Davës. Ky ka bërë letra të tjera e kontratë tjetër. Ia ka blerë Ndrekë Lleshit dhe kanë rënë dakord që Ndreka të ja shesë prapë kunatit të Gjergj Sutit pa lejen time.

Arben Llangozi: Noteri nga viti 2013 e vijim kemi me një regjistër noterial shqiptar, RNSH quhet dhe çdo lloj veprimi apo transaksioni, noteri e ka të përcaktuar në këtë regjistër.

“Stop” ka kërkuar informacion zyrtar nga Prokuroria e Lezhës për situatën ku thanë se veprimet hetimore janë ndjekur, por janë sekret hetimor. Prokuroria ka kërkuar burgim për agresorin, por gjykata ka vendosur “detyrim paraqitjeje” për Gjergj Sutin.

Së fundi, “Stop” ka mësuar se prokuroria ka regjistruar procedimin penal për “mashtrim” për shtetasin Gjergj Suti.

Fatmir Laçej, ekspert i problemeve noteriale e konsideron revokimin e kontratës pa prezencën e zonjës, të parregullt dhe për të gjitha kontratat e tjera, ai propozon padi civile në gjykatë për palën e penalizuar.

Fatmir Laçej: Revokimi i kontratës duhet bërë padyshim pas asnjëlloj diskutimi nga të dy bashkëshortët, të cilët janë palë porositëse në kontratë. Nëse ky revokim është bërë nga vetëm njëri prej bashkëshortëve, do të thotë se është i parregullt dhe nuk ka bazë ligjore.

Gazetarja: Nëse kemi të bëjmë me revokim në mënyrë të paligjshme dhe më pas kemi lidhjen e kontratave me të tjerë persona, a janë të vlefshme këto kontrata në këto kushte?

Fatmir Laçej: Në rastin konkret, pala duhet t’i drejtohet gjykatës me një padi civile, ku të kërkojë pavlefshmërinë e revokimit të kontratës dhe me marrjen e vendimit nga gjykata, atëherë çdo kontratë tjetër del e pavlefshme.

Ky problem po ndiqet edhe nga Ministria e Drejtësisë, e cila ka kërkuar informacion nga noteri Fran Gjoni dhe nga Prokuroria e Lezhës për rastin në fjalë. Në një shkresë drejtuar zonjës, Prokuroria e Lezhës thotë se ka regjistruar procedim penal për noterin Fran Gjoni dhe është administruar material voluminoz nga Agjencia Shtetore e Kadastrës Lezhë.

“Për të kuptuar në emër të kujt është regjistruar ky apartament pasi i gjithë pallati është i certifikuar “Stop” pati një komunikim me Agjencinë Shtetërore e Kadastrës, nga ku thuhet se në lidhje me përshkrimin e këtij apartamenti të pozicionuar në katin e parë teknik, seksioni C, nuk ka të regjistruar një kontratë pranë ASHK Lezhë dhe të jetë prodhuar një certifikatë në pronësi në emër të shtetasit Ndrec Milici, që është edhe kunati i Gjergj Suti. Pra, jemi para faktin që shtetasi Ndrec Milici mund ta ketë shitur këtë apartament tek një tjetër shtetas./tvklan.al