“Ika nga shtëpia për 2 javë me të dashurin”, arratia e ëmbël e Zamira Kitës

11:56 16/05/2023

Në bisedën e zhvilluar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, lidhur me herën e parë të një episodi që ka shenjuar jetën, Zamira Kita kujton aventurën e saj të parë. Aktorja pranon se jeta akademike dhe artistike i ka lejuar mjaft argëtime, por aventura e saj ka qenë një arratisje e ëmbël për të pushuar dy javë me të dashurin e saj.

Zamira Kita: Unë aventurë do të kujtoj të parën mendoj që kam ikur nga shtëpia dy javë me të dashurin tim që sot është bashkëshorti im në plazh, në Maqedoni. Kemi shkuar, ai kishte disa miq të vet atje që na rregulluan hotelin dhe bëmë ca pagesa shumë të vogla.

Ishte menjëherë pas viteve ’90, si vite janë goxha vonë dhe ju mund të çuditeni pse është kjo gjë por për ne ishte tabu, ishte kompleks shumë i madh që ti të arrije t’i mbushje mendjen familjes apo të bëje ndonjë gënjeshtër të bardhë ta quajmë se ti doje të kaloje ca kohë apo të bëje pushime me të dashurin tënd, askush s’të lejonte. As babai, as vëllai nuk mund të ta lejonin një gjë të tillë dhe unë e kam bërë në ato vite. Dashuria ngaqë ishte një kohë shumë e gjatë, 14 vjet, besoj që midis shumë gjërave normale kemi bërë dhe gjëra anormale që quhen aventura për mua./tvklan.al