Ikonomi fakton origjinën shqiptare të Nolit, e sjell si “Apostull” për lexuesit

16:56 17/11/2023

Një ndër eruditët më të mëdhenj shqiptarë, ka dalë nga arkivat dhe ndodhet tek Panairi i 26-të i Librit në Tiranë. Gazetari dhe studiuesi, Ilir Ikonomi, e sjell Fan Nolin në këtë vëllim të parë si “Apostull”, duke e lënë lexuesin në pikëpyetje se cili është diemsioni-nolist i vëllimit tjetër që sipas autorit, del vitin e ardhshëm.

Ish-gazetari i “Zërit të Amerikës”, i ftuar në Klan News me gazetarin Besard Jacaj, sqaron edhe origjinën e Nolit…

“Nëna e tij quhej Maria Gollaçi, ajo ishte një shqiptare e pastër. Noli vetë thotë që ajo nuk dinte asnjë fjalë greqisht. Disa autorë grekë, unë kam lexuar, ngrenë dyshime edhe për prejardhjen e Nolit vetë, nëse ishte shqiptar ose grek. Noli i ka rrëzuar këto thënie.”

Por, cila është historia e fotos së Nolit që Ikonomi e zgjedhur për kopertinë?

“Kam gjetur një origjinal të kësaj fotoje dhe kjo ka një histori se është bërë menjëherë pas meshës së parë që dha Noli në Boston, në datë 22 Mars 1908, prandaj është interesante.”

Në vitin 1908 Noli krijoi Kishën e Parë shqiptare në Boston, por peripecitë ishin jo të pakta.

“Ishte shumë e vështirë sepse ata e quanin grekoman, disa turkomanë dhe pjesa që përkrahte shqiptarinë këta i quanin shqiptarë kombëtarë. Probleme me shqiptarët kombëtarë s’kishte, puna ishte të merrej me shqiptarët grekomanë, ata mendonin se e ardhmja jonë është te mëma Greqi. Dhe Noli e bëri me anë të kishës, ishte një taktikë shumë e mençur, edhe e të tjerëve nuk diskutohet.”

Takimi i parë e Nolit me Shqipërinë dhe Ismail Qemalin, ndodhi në vitin 1913.

“U takuan po Ismail Qemali nuk është se e priti shumë mirë Nolin. Si duket Noli i kërkonte një post në qeveri, Ismail Qemali i tha çfarë pune bëni ju, ai i tha unë predikoj, jam prift. Atëherë është më mirë që ju të shkoni në Elbasan ose Korçë dhe të predikoni atje Ungjillin.”

Në 430 faqe libër lexuesit shuajnë kureshtjen për jetën e Nolit si prift, politikan, sufler, studiues, i cili edhe pse kërkoi, nuk u martua kurrë.

“Ka pasur vajza për të cilat ai kishte simpati, po nuk konkludoi asnjë gjë, nuk u martua. Dhe kur erdhi në Boston dhe donte të bëhej prift, atij i duhej një priftëreshë. Ai shkoi në Neë York dhe një nga prelatët e kishës i tha a je i martuar, ai i tha jo. Më mirë mos u marto i tha që të bëhesh peshkop.”

“Fan Noli Apostulli” qëndron tek një nga stendat e panairit deri në fund të tij.

