“Iku njeriu më i dashur i zemrës”, e moshuara mes lotësh: Mendova të vrisja veten, më gjetën duke shtypur ilaçet

14:02 17/02/2023

Verdiana Nako, një e moshuar e ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan ndan me programin ditët e saj të vështira në moshën e tretë. bashkëshorti i Verdianës ka ndërruar jetë përpara pandemisë, një ngjarje që ka tronditur thellë jetën e saj. Pas pandemisë, e moshuara nuk mund të punonte më dhe duhej të mbështetej tek asistenca sociale.

Verdiana Nako: Bashkëshorti im ka ndërruar jetë përpara se të binte Covid-i dhe këtu mori kthesë jeta ime. Ishte shumë e vështirë sepse jeta është sfidë, shumë e vështirë për mua, më iku njeriu më i dashur i zemrës time që kur u smëura unë, më ra edhe mua njëfarë paralize, ai më ka qëndruar në kokë si një nuse e re. Unë nuk kam parë burrë të më rrijë mua në kokë ashtu, me të larë, me të shpëlarë, me të gatuar dhe unë sa herë që e kujtoj, me respekt të thellë burrin tim të dashur.

Atëherë thashë jeta është një sfidë. Unë filloja, pas një viti pas vdekjes së burrit unë u bëra vetë grua dhe vetë burrë. Por pranë kisha vajzat e mia të dashura që i përshëndes nga larg, të cilat më dhanë një dëshirë për të jetuar. Në kohën që ra Covid-i unë aty pata disfatën më të madhe të jetës. Ngela pa punë sepse u dha një urdhër që ne që kishim shumë lloj sëmundjesh nuk duhet të shkonim në punë kështu që ngela vetëm. Kisha punuar 40 vjet, Covid-i ra në Mars, unë do dilja në Tetor në pension.

Verdiana thotë se iu deshën shumë përpjekje për të nxjerrë dokumentet e asistencës, e cila konsistoi në 120 mijë Lekë të vjetra. Duke menduar vështirësinë ekonomike dhe faktin që nuk dëshironte të merrte ndihmë prej vajzave, shkoi drejt një vendimi të errët.

Verdiana Nako: U detyrova, çfarë do bëj? Njëherë mendova do vras veten. I mbylla telefonat, derën e kisha harruar hapur, m’i binin gocat telefonit, unë s’e hapja. E vogla e dinte që unë mund ta bëja një gjë të tillë sepse natyrën dhe karakterin tim e dinte shumë mirë dhe merr një komshiun tim në telefon, “s’e di çfarë ka mami se nuk e hap telefonin”. Shyqyr s’kisha mbyllur derën se kisha për ta bërë atë punë. Kisha kaluar në një gjendje të vështirë. Vjen ai “çfarë bën më tha?” Unë po shtypja ilaçet, më dridhet trupi kur e kujtoj./tvklan.al