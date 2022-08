Iku vapa, vijnë shirat

15:55 19/08/2022

Shqipëria preket lehtë nga stuhia e Europës

I nxehti afrikan ka prekur këtë të premte Shqipërinë, teksa termometri ka kapur temperaturë mbi 37 gradë.

Por efektet e tij nuk do të zgjasin shumë, pasi në fundjavë do të rikthehen shirat.

Pas stuhisë në Europë, edhe Shqipëria do të preket shumë pak prej saj e shoqëruar me temperatura të ulëta dhe reshje shiu. Sipas sinoptikanëve, reshje më të dendura do të regjistrohen të dielën.

Ky mot i paqëndrueshëm do të na shoqërojë deri në mesin e javës tjetër, me temperatura që nuk do t’i kalojnë 32 gradë.

Problem do të jetë era në det të hapur.

Muaji Gusht pritet të mbyllet me të njëjtat kushte atmosferike ku herë pas herë vendi do të shoqërohet me reshje shiu dhe temperatura tipike të muajit.

