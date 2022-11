Ilir Shaqiri – Visjan Ukcenajt: Je partner kamikaz; Visjani: Hiq dorë nga intrigat

Shpërndaje







22:03 14/11/2022

Mes Visjan Ukcenajt dhe Ilir Shaqirit vazhdojnë replikat në spektaklin Dance Albania në Tv Klan. Në mbrëmjen e kësaj të hëne, për shkak të një incidenti që ndodhi në prova gjenerale mes Visjanit dhe partneres së tij në kërcim Marjanës, kjo e fundit u rrëzua, fatmirësisht pa lëndime.

Visjani ka pretenduar se askush nuk shkoi ta ndihmonte, përveç Klaudia Pepës.

E në këtë pikë nuk kanë munguar replikat me Ilir Shaqirin. Ky i fundit e konsideroi “kamikaz” Visjanin, për shkak se gjatë rrëzimit të Marjanës, aktori i humorit ishte në prova me kapele.

Ilir Shaqiri: Unë habitem si ti gjithmonë kërkon të gjesh fajet tek tjetri. Për një problem që ti pate në skenë dhe që unë e pashë shumë mirë, e kuptova gravitetin, rrezishmërinë dhe e pashë shumë qartë mënyrën se si ra Marjana, që nga sipër dhe deri poshtë dhe e pashë që nuk ishte një diçka kishte nevojë të ngrihej gjithë studio për të të ardhur në ndihmë, në këtë rast Marjanës dhe për të ngushëlluar ty si partner kamikaz që je. Sepse siç tha Ermali, nuk kërcehet me beretë (kapele).

Visjan Ukcenaj: Kujdes se do vij dhe do të shpërthej aty pastaj. U rrëzova dhe unë bashkë me Marjanën. Hiq dorë nga intrigat, s’ka nevojë, jeto i lirshëm, ne kemi ardhur për qejf këtu. Ti e ke nxjerr në rrjet social o Ilir. E ke nxjerr në rrjet social dhe thua thërrisni ambulancën me ironi. /tvklan.al