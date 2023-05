Iljazaj: Lajm shumë i keq për Shqipërinë që Fredi Beleri ka fituar Bashkinë e Himarës

23:24 16/05/2023

Analisti, Ervis Iljazaj e quan fitoren e kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Himarës, Fredi Belerit, një lajm shumë të keq për Shqipërinë.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Iljazaj thotë se Beleri është shumë konfliktual dhe ka ngjallur debate dhe gjuhë pothuajse raciste në Himarë.

Ervis Iljazaj: Unë mendoj se është lajm shumë i keq për Shqipërinë që Fredi Beleri ka fituar Bashkinë e Himarës. Personi është konfliktual, ka ngjallur gjithmonë debat në Shqipëri me qëndrimet e tij. Këtë gjuhë nga Himara, pothuajse racore, për mua e ka krijuar kandidati i opozitës. Deklaratat e tij nxisin debate etnike. Gjuha e personit ka qenë gjithmonë konfliktuale, e kemi parë gjithmonë në media. Kjo nuk e justifikon arrestimin e tij para zgjedhjeve. Ky ka qenë autogol. Unë nuk jam i lumtur fare që ai ka fituar bashkinë, por nuk e justifikoj që ai është arrestuar 2 ditë para zgjedhjeve. Aty, ose ka një tentativë të pushtetit për të bërë gjithçka për të marrë Himarën, ose ka disa prokurorë idiotë, duke qenë se dëgjojnë Ramën që e shan Belerin, për t’u dukur shërbëtorë të pushtetit, kanë shkuar dhe e kanë arrestuar. Servilizimi e bën edhe këtë. Është një shprehje e famshme: Ruaju nga miku budalla sepse ta vret mizën në ballë.

E ftuar në emisionin “Opinion” ka qenë edhe gazetarja Sibora Bitri, e cila ka përshkruar atmosferën në Himarë gjatë ditëve të zgjedhjeve.

Sibora Bitri: Fakti që u arrestua, u kthye në boomerang. Ajo që kam parë për 3 ditë që isha atje në periudhë zgjedhjeje: Qyteti ishte i ndarë si me thikë. Ka probleme me nacionalizmin. Shqiptarët i quanin turq sepse mendojnë që nëse je shqiptar, je mysliman, je turk sepse e lidhin me pjesën e fesë. Kishte njerëz që ruanin njëri tjetrit. Nuk pashë njerëz indiferentë. Kishte njerëz që kishin opinion për këtë./tvklan.al