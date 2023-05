‘I’m Sorry’, Rama: Prej 2007 nuk kam parë një sondazh që nxjerr opozitën në avantazh

23:17 15/05/2023

Për kryeministrin Edi Rama, shkaku kryesor se përse sipas tij opozita humbet është përpjekja e saj për të mohuar realitetin. Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve për një deklaratë të bërë në Vaun e Dejës ku aludonte shitblerje votash, Rama tha se kishte pasur informacion për një shqetësim të tillë në këtë qytet.

E duke u ndalur pikërisht tek shitblerja e votës, kryeministri theksoi se nëse ka diçka që nuk blihet janë sondazhet. Në këtë kontekst ai u shpreh se prej vitit 2007 nuk kishte parë një sondazh të vetëm që nxirrte opozitën në avantazh.

Pyetje: Në ditët e fundit të fushatës elektorale ju keni deklaruar se opozita po bënte presion ndaj qytetarëve dhe po blinte vota, si ka mundësi opozita blen vota dhe ju fitoni zgjedhjet është pyetja e parë?

Edi Rama: Në kujtesën time nuk jam marrë fare me këtë çështje.

Pyetje: Përkundrazi jeni marrë, dhe po marr një deklaratë të fundit në Vaun e Dejës ku i bënit thirrje Zef Hilës, kandidatit të bashkisë dhe i thonit të mos bënte atë që po bënte pjesa tjetër dhe të shpërndante lekë, duke nënkuptuar kështu që opozita po tentonte të blinte vota. Dhe pyetja ime është nëse opozita ka blerë vota dhe ka ushtruar presion ndaj votuesve si ka mundësi që zgjedhjet i fitoni ju?

Edi Rama: Nuk e kujtoja këtë detaj, është e vërtetë. Është një informacion që e kemi pasur dhe përderisa ishte dhe një shqetësim i madh i njerëzve në Vaun e Dejës unë e thashë publikisht në këtë rast, që tregtari më i madh i votave në Shqipëri është në rrugën e lirisë, këtë e di gjithë Shqipëria. Madje unë jam i bindur që nëse do të gjenin mënyrë t’i drejtoheshin peshqve në këtë liqen artificial do t’ju thoshin me emër dhe mbiemër se kush është, mos bëjmë tani humor, të themi të vërtetën. Por këto historitë me blerje dhe hakera, janë bërë aq bajate saqë unë s’dua të merrem fare me këto. Kjo është një përpjekje aq e marrë dhe në aq shumë vite për të mohuar realitetin, saqë është besoj unë shkaku kryesor përse ata bien po në atë gropë dhe bien edhe më thellë. Sepse të përsërisësh të njëjtën gjë, duke shpresuar në një rezultat tjetër është marrëzi. Kështu që s’kam unë asnjë dëshirë, asnjë nevojë dhe asnjë gramë energji që të merrem, jo kush i bleu, jo kush s’i bleu. Sondazhet nuk blihen, e kam thënë 1 mijë herë, sepse çdokush mund të bëjë sondazhe. Pra nëse mendon se 7 sondazhet e TV janë të blera ti mund të bësh sondazhin tënd si radio, ose ku di unë. Çdokush mund të bëjë sondazh. Unë nuk kam parë gjerë më sot, që nga viti 2007, nuk e kam parë akoma një sondazh që nxjerr ata përpara. Unë personalisht. Po nëse kjo nuk mjafton nuk ka një mënyrë tjetër për të thënë ‘I’m sorry’. Ne do vazhdojmë të bëjmë punën tonë. /tvklan.al