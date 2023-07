Immobile drejt Arabisë

Shpërndaje







22:40 19/07/2023

Ofertë prej 18 milionë Euro në sezon për sulmuesin

Në Arabinë Saudite nuk po ndalen së afruari futbollistë nga Europa. Emri i fundit në listën e klubeve arabë është Ciro Immobile.

Lazio do të përfitonte 35 milionë Euro për të lënë të lirë sulmuesin, ndërsa vetë Immobile 18 milionë në sezon me një kontratë 2 vjet me mundësi zgjatje për një të tretë.

Ekipet e interesuar janë Al Shabab dhe Al Wheda sipas mediave italiane. Presidenti i skuadrës italiane, Claudio Lotito ka marrë garanci për ofertën dhe tani mbetet çfarë do të të vendosë Ciro Immobile.

Pak ditë më pare, nga Lazio u largua drejt Arabisë Saudite mesfushori Sergej Milinkovic-Savic, i cili firmosi për Al-Hilal.

Tv Klan