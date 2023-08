“Impianti i Bovillës, trefishohen kapacitetet”

22:58 11/08/2023

Kryebashkiaku Veliaj: Vepra me transformim më të madh në 103 vjet

Investimet që po bëhen në impiantin e Bovillës do të trefishifojnë kapacitetin e furnizimin me ujë të pijshëm për Tiranën.

“Ardhja e dedikuar e ujit, pa asnjë humbje, na krijon mundësi që tani të kemi depozitat më të mëdha që ka pasur ndonjëherë Tirana. Sa për të dhënë një ide të atyre që kuptojnë pak nga volumetria, e gjetëm me 1200 m3 ujë/sekondë para shumë vitesh, kaluam në 1800, në 2400 dhe do të mbarojmë me 3600 m3 ujë/sekondë. Pra, praktikisht kemi trefishuar sasinë e ujit që vjen në Tiranë.”

Sipas Veliajt, Tirana e ka sot ujin më të lirë se sa Kamza, Pogradeci e Korça.

“Sot kemi 1/10 e ankesave për ujin e pijshëm dhe në pjesën më të madhe ka të bëjë në fakt me administratorin e pallatit, që ndonjëherë ikën me pushime pa rregulluar pompën dhe depozitën, por janë cic-mice të vogla me të cilat jemi ambientuar të menaxhojmë përditë. Fakti që shumica kanë të bëjnë me probleme të vogla lokale të atij pallati dhe të atij administratori dhe jo me sistemin e përgjithshëm të ujit, është vërtet një kompliment i madh dhe një arritje e jashtëzakonshme.”

Veliaj tha se po punohet paralelisht dhe me ndërtimin e depos së ujit, e cila ka një volum prej 30,000 m3.

“Hapi i parë ishte dedikimi i linjës nga Bovilla, hapi i dytë janë këto megadepozitat – gjysma ka mbaruar, gjysma tjetër është drejt fundit; hapi i tretë, shtrirja kapilare, ajo që kemi bërë, rrjeti nëpër lagje.”

Veliaj e ka cilësuar Impiantin e përpunimit të ujit në Bovillë si tranformimin më të madh në historinë 103 vjeçare të Tiranës kryeqytet.

