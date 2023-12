Imzot Arjan Dodaj: Themelore që Shqipëria ka më në fund ambasadore pranë Selisë së Shenjtë

20:59 24/12/2023

Lidhjet e Shqipërisë me Selinë e Shenjtë në Vatikan në këto Krishtlindje duket se janë disi edhe më të veçanta, sepse pas disa vitesh si e ngarkuar me punë, tanimë kemi ambasadoren tonë në Vatikan, zonjën Majlinda Frangaj. Në vigjilje të Krishtlindjes, në një bisedë me gazetarin e Klan News, Besard Jacaj, Arqipeshkvi i Dioqezës Tiranë-Durrës, Imzot Arjan Dodaj shprehet se është shumë e rëndësishme që më në fund Shqipëria ka një përfaqësuese të denjë pranë Selisë së Shenjtë, që është ambasadore.

“Është shumë e rëndësishme që më në fund shteti shqiptar nuk ka më një të ngarkuar me punë pranë Selisë së Shenjtë, por ka pikërisht një përfaqësuese të denjë, që është ambasadore. Dhe kjo është shumë themelore, sepse edhe vetë Selia e Shenjtë ka dashur këtu të përfaqësohet me një përfaqësues që të jetë një ambasador. Dhe kjo krijon më shumë lehtësi në komunikimin e urave, pasi është historike ndër shekuj lidhja dhe mbështetjet që Selia e Shenjtë, papët ndër shekuj, i kanë dhënë Shqipërisë. E po ashtu dhe Shqipëria, figura më emblematike sigurisht është Skënderbeu. Lidhja pra që Shqipëria ka pasur me Selinë e Shenjtë, dhe kjo sot është kthyer në atë bukurinë dhe normalitetin e saj”, tha Imzot Arjan Dodaj./tvklan.al