Inaugurohet kompania Ryanair në Aeroportin e Rinasit

Shpërndaje







18:47 08/06/2023

Një tjetër kompani ajrore i shtohet Aeroportit Ndërkombëtar Nënë Tereza. Bëhet fjalë për kompaninë irlandeze low cost Ryanair. Drejtuesi ekzekutiv i Ryanair, Eddie Wilson, në fjalën e mbajtur u shpreh se në një periudhë afat shkurtër, kjo kompani do të ketë 17 itinerare të reja, 200 fluturime në javë dhe do të transportojnë të paktën 2 milionë pasagjerë vetëm gjatë vitit të parë.

“Njerëzit kanë pyetur përse kërkon kaq kohë të vijmë në Shqipëri dhe unë mendoj që përgjigja qëndron në një sërë çështjesh. Qeverisë iu desh te ulte taksat në koston e aksesit dhe kjo është kaq e rëndësishëm, sepse aeroporti konkurron me çdo aeroport tjetër në Europë. Unë mendoj që objektet mjaft efikase që u realizuan nga Kastrati Group sot, janë natyrisht një shembull për Europën e ndërtuar në fakt në një kohë rekord dhe dua t’ju shtri dorën për këtë arritje fantastike. Kemi po kështu në ekonomi në rritje këtu. Erdhëm në qytet mbrëmë dhe energjia e asaj çka po bëhet në këtë vend është e prekshme. Udhëtimi ajror nuk është privilegj i disave është një nevojë absolute, sidomos për ekonomitë në rritje. Dhe mund t’ju them që si pionierët e fluturimeve me kosto të ulët në Europë gjatë këtyre 35 viteve, vendi ynë, Irlanda, është transformuar tërësisht nga kjo. Jo vetëm në kuadër të turizmit, por edhe të mënyrës sesi njerëzit do të vijnë dhe do të shkojnë, etj. Mendoj që kjo është një pikënisje fantastike sot këtu. Ryanair sot në një periudhë afat shkurtër do të ketë 17 itinerare të reja, do të kemi 200 fluturime në javë dhe do të transportojnë të paktën 2 milionë pasagjerë gjatë vitit të parë të operacioneve tonë.

“Është me gjasë investimi më i madh i mundshëm që kemi bërë në një aeroport sepse kemi besim tek ajo që po bëni këtu sot dhe duam që t’ju shoqërojmë në këtë rrugëtim. Por si do ta bëjmë këtë rrugëtim së bashku? Gjatë viteve që vijnë, vitin që vjen psh, Ryanair do të marrë dërgesën e 110 avionëve, nga 2027 deri në 2033 do të kemi 300 avionë. Dhe duam që shumicën e tyre t’i sjellim sa më shpejt të jetë e mundur dhe sa më shpesh të jetë e mundur në Shqipëri”, tha Wilson.

I pranishëm në këtë inaugurim ishte edhe kryeministri Edi Rama. Ardhja e Ryanair përkon edhe me inaugurimin e ambienteve të reja të aeroportit ndërkombëtar të Rinasit, shtuar kështu mjediset dhe kapacitetet./tvklan.al