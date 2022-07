Inaugurohet terminal i ri në Aeroportin e Rinasit

23:10 31/07/2022

Rama: Shqipëria, kampione e turizmit në Ballkan në 2030

Në Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza” u inaugurua një terminal i ri, prej 5 mijë metër katrorë, pjesë e një investimi prej rreth 38 milionë euro të kryer në 1 vit e gjysmë. Në ceremoni ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama që nuk e fshehu pakënaqësinë me koncesionarin e mëparshëm.

“Sot, ky terminal i ri i ndërtuar në kohë rekord, i munguar prej shumë vitesh për shkak të një marrëveshjeje të mëparshme të trashëguar konçensionare me mjaft probleme dhe për shkak të një kompanie të huaj, e cila nuk i qëndroi korrekt detyrimeve, as për terminalin e ri, as për zgjatimin e pistës, as për lirimin e një numri të ri vendqëndrimesh të avionëve.”

4 milionë pasagjerë në gjysmën e parë të vitit është sipas Ramës një shifër jashtë çdo parashikimi dhe që lidhet me uljen e çmimit të biletave, rritjen e imazhit të vendit dhe njerëzve që duan të vizitojnë Shqipërinë.

“Shpresojmë që shumë shpejt të firmosim, pas një negociate të gjatë dhe jo të lehtë, edhe kontratën më të madhe për investimin më të madh strategjik në turizëm për Portin Turistik të Durrësit, do bëjë që ne ta kemi Shqipërinë kampione të Ballkanit në turizëm në vitin 2030, pa as më të voglin diskutim.”

Një tjetër investim në aeroport është zgjerimi me 4 vendqëndrime të reja avionësh që do pasohet nga riveshja e pistës.

Në funksion janë vendosur edhe e-getjet ku kontrolli i pasaportave nuk do të bëhet nga policia, por elektonikisht në pak sekonda. I pari që e provoi ishte vetë kryeministri Rama.

